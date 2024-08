Mar estará agitado em toda a área oceânica, com a possibilidade de ondas - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/08/2024 12:10

Macaé - A Defesa Civil Municipal está em alerta após receber um comunicado da Marinha que prevê rajadas de vento extremamente fortes, alcançando até 74 km/h, até às 18h desta terça-feira (13). Além disso, uma ressaca com ondas que podem variar entre 2,5 e 4 metros está prevista até às 21h de quarta-feira (14).

De acordo com o aviso emitido pela Marinha, o mar estará agitado em toda a área oceânica, com a possibilidade de ondas atingirem até 6 metros de altura, representando riscos para a navegação e as atividades na orla.

Os moradores devem ficar atentos às condições adversas e, em caso de emergência, podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275, com atendimento disponível 24 horas por dia. O Corpo de Bombeiros também está à disposição para atender qualquer situação crítica pelo número 193.