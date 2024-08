Apresentação imperdível dos cantores Vitinho e do grupo Vou Zuar será no estacionamento do Shopping Plaza Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 14:54 | Atualizado 09/08/2024 14:55

Macaé - Neste sábado (10), o Plaza Macaé será o cenário de uma noite de muito ritmo e diversão com o evento "Macaé É Nosso". A partir das 21h, o estacionamento do shopping receberá uma apresentação imperdível dos cantores Vitinho e do grupo Vou Zuar.

Vitinho, famoso por sucessos como "Fica à Vontade" e "Te Liguei", promete trazer o melhor do pagode contemporâneo, enquanto o grupo Vou Zuar, conhecido por músicas animadas como "Tá Tudo Errado" e "Novinha Pode Pá", garantirá uma performance repleta de energia e alegria.



Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos no site [www.guicheweb.com.br](http://www.guicheweb.com.br). Há opções de setores variados, incluindo pista, área VIP, camarote, camarote lateral e camarote frontstage.