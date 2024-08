Orla de Imbetiba será o cenário do IOM Bike Day, um passeio ciclístico organizado pelo Instituto de Oncologia de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 09/08/2024 14:48

Macaé - Macaé está prestes a sediar um evento que promete unir diversão, saúde e solidariedade. No dia 18 de agosto, a Orla de Imbetiba será o cenário do IOM Bike Day, um passeio ciclístico organizado pelo Instituto de Oncologia de Macaé. O evento começará às 8h e visa reunir famílias, amigos e amantes do ciclismo para promover a saúde e o bem-estar. Com um percurso de aproximadamente 10 km, o IOM Bike Day não é apenas uma oportunidade para se exercitar, mas também para celebrar a vida e a importância do cuidado ambiental.

O IOM Bike Day se destaca pelo seu compromisso com a inclusão social, oferecendo adaptações para permitir a participação de pessoas com deficiência. Além do passeio, os participantes poderão aproveitar diversas atividades e atrações, incluindo a entrega de kits que conterão camiseta, boné, bolsa, squeeze e porta comprimidos.

Para participar dos sorteios de bicicletas e outros prêmios, basta doar 1kg de alimento não perecível na retirada do kit, que acontecerá no dia 17 de agosto no Macaé Tênis Clube. O evento também premiará o participante mais idoso, o grupo com maior número de integrantes e a bicicleta mais decorada.

A realização do evento conta com o apoio de patrocinadores como GLIGED Centro de Terapia Assistida, Laboratório Qualidade, AguaViva Farmácia de Manipulação, Solução Ambiental, Alternativa Internet, Unimed Costa do Sol, CEDAE e APAE. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto através do site Ticket Sports.