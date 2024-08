Segundo a Major Bianca Ferreira, iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança e o bem-estar das mulheres de Macaé - Foto: Reprodução

Segundo a Major Bianca Ferreira, iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança e o bem-estar das mulheres de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 19:50

Macaé - A Polícia Militar do Rio de Janeiro está intensificando suas ações para garantir a segurança das mulheres na região com o lançamento do aplicativo "Rede Mulher". Desenvolvido para oferecer uma resposta ágil em situações de risco, o app possibilita que vítimas de violência doméstica ou outras formas de agressão acionem a polícia de maneira simples e imediata. O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) de Macaé tem se dedicado a divulgar essa nova ferramenta, enfatizando sua importância como um recurso vital para a proteção das mulheres.

O "Rede Mulher" não apenas facilita o contato direto com a PM, mas também oferece a possibilidade de registrar ocorrências online, tornando o processo mais acessível e seguro para as vítimas. Além disso, o aplicativo permite que até três contatos de confiança, chamados de Guardiões de Emergência, sejam alertados automaticamente em situações de perigo, garantindo que a vítima não fique desamparada.

Um dos aspectos mais inovadores do aplicativo é o modo camuflado, que assegura a discrição das usuárias ao utilizarem o serviço, evitando que a ferramenta seja facilmente identificada por agressores. Além de suas funções de segurança, o "Rede Mulher" também disponibiliza informações sobre violência contra a mulher e indica os centros de apoio mais próximos, oferecendo um suporte completo.