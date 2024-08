Um dos trechos em que a BRK está atuando na melhoria do sistema exclusivo de esgoto fica na Rua da Igualdade (entre a Avenida dos Jesuítas e a Travessa Barreto) - Foto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 10:31

Macaé - As obras de ampliação e melhorias no sistema de coleta e tratamento de esgoto seguem em Macaé, com intervenções nos bairros Aroeira e Imbetiba. Devido aos trabalhos, algumas vias podem ser parcialmente ou totalmente interditadas, exigindo maior atenção dos motoristas às sinalizações nesses trechos. A programação das obras para a próxima semana já foi divulgada, mas pode sofrer alterações dependendo das condições técnicas ou climáticas.

Na Aroeira, as intervenções incluem a instalação de novas redes de esgoto em dois trechos da Rua Otto Pacheco, além da implantação de poços de visita e caixas de inspeção, que facilitarão futuras manutenções. Outras vias do bairro, como a Rua Alcebíades de Azevedo e a Rua dos Ipês, também passarão por melhorias semelhantes.

Em Imbetiba, onde o sistema de esgotamento sanitário já está disponível para os imóveis, as obras se concentram em um trecho da Rua da Igualdade, entre a Avenida dos Jesuítas e a Travessa Barreto. A instalação de novos poços de visita tem como objetivo otimizar a manutenção e a limpeza das redes de esgoto.

Durante o período de obras, os motoristas são aconselhados a utilizar rotas alternativas, como a Rua Dr. Bueno e a Avenida Agenor Caldas, para evitar os trechos onde haverá movimentação de equipes e máquinas. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis.