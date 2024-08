Homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registradoFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 15:51

Macaé - Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar foi acionada após receber informações de que J.C.G., de 45 anos, havia furtado cabos de fiação elétrica durante a madrugada de domingo em uma obra no Centro de Macaé. O suspeito foi localizado nas proximidades da ponte Ivan Mundim.

Os agentes do programa Segurança Presente, com base nas informações recebidas, conseguiram deter J.C.G. Ao checarem seu histórico criminal no sistema Hórus, da inteligência da operação, descobriram que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto por roubo no Estado de Pernambuco.

O homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele permanece preso à disposição da justiça.