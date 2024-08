Durante a revista, foram encontrados com o homem 15 pinos de cocaína, 150 buchas de maconha, dois rádios transmissores e uma quantia de 31 reais - Foto: Divulgação

Durante a revista, foram encontrados com o homem 15 pinos de cocaína, 150 buchas de maconha, dois rádios transmissores e uma quantia de 31 reaisFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 18:28

Macaé - Na Rua Santa Bárbara, no bairro Malvina, em Macaé, a polícia prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas, na última terça-feira. Após receberem denúncias de que um indivíduo negro, vestindo uma blusa preta e uma bermuda azul, estaria comercializando entorpecentes no local, os agentes montaram uma operação e conseguiram abordar o suspeito.

Durante a revista, foram encontrados com o homem 15 pinos de cocaína, 150 buchas de maconha, dois rádios transmissores e uma quantia de 31 reais. O material apreendido confirma a atuação do suspeito no tráfico de drogas na região, ligado à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA).

O acusado foi levado à delegacia, onde a autoridade policial determinou sua prisão por tráfico de drogas. O caso segue sob investigação para identificar possíveis cúmplices e ampliar a repressão ao tráfico na área.