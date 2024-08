As aulas estão programadas para começar em 7 de outubro - Foto: Ilustração

Publicado 13/08/2024 13:58

Macaé - O Senac RJ está com inscrições abertas para o programa Portal do Futuro em Macaé e Conceição de Macabu, destinado a jovens de 16 a 21 anos. A iniciativa, que visa promover a transformação social através de orientação comportamental e qualificação profissional, está com inscrições disponíveis até o dia 27 de setembro pelo site Portal do Futuro: (http://portaldofuturo.rj.senac.br/). As aulas estão programadas para começar em 7 de outubro.

O Portal do Futuro oferece uma abordagem completa, preparando os jovens para a vida pessoal, cidadania, e o mercado de trabalho. O curso inclui módulos como "Ser pessoa," "Ser cidadão," "Ser profissional," e "Ser digital," focando em ampliar o entendimento do jovem sobre a cidadania consciente. Além da formação em áreas como Gestão, Design, Eventos, Turismo e Hotelaria, o programa inclui uma fase prática em empresas parceiras, proporcionando uma imersão no ambiente profissional real.

Para participar, além de ter entre 16 e 21 anos, os candidatos devem estar cursando pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter uma renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa, para se qualificar no Programa Senac de Gratuidade (PSG). No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.

O programa oferece gratuitamente aos participantes material didático, uniforme e auxílio-refeição. O Senac RJ, desde janeiro de 2023, é signatário do Pacto Global da ONU, e o Portal do Futuro está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente o ODS 4 - Educação de Qualidade, e o ODS 10 - Redução das Desigualdades.