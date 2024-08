Organizadores destacam que a iniciativa visa sensibilizar os moradores sobre o impacto positivo de uma convivência segura com os dutos - Foto: Ilustração

Publicado 13/08/2024 14:38 | Atualizado 13/08/2024 14:41

Macaé - Na próxima quarta-feira (15), Macaé será o centro das atenções com a realização do "Dia do 168", um evento voltado à conscientização sobre a segurança na faixa de dutos de óleo e gás. A programação, que começa às 9h30 no Bosque Azul, é promovida pela Transpetro e inclui uma série de atividades gratuitas e interativas para a comunidade.

O "Dia do 168" é uma iniciativa que ocorre anualmente em várias cidades do Brasil, e este ano, Macaé foi escolhida para sediar o evento. O objetivo é informar e engajar a população sobre a importância de manter a segurança nas áreas onde passam os dutos. As atividades do dia incluem oficina de pipas, cortes de cabelo gratuitos, apresentações de dança, aulas de ritbox, brincadeiras lúdicas, batalhas de TikTok, entre outras.

Os organizadores destacam que a iniciativa visa sensibilizar os moradores sobre o impacto positivo de uma convivência segura com os dutos, que cruzam o território nacional transportando recursos essenciais como óleo e gás. A cidade de Macaé, com sua forte ligação com a indústria de energia, é uma das participantes desse esforço de conscientização.