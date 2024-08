Com ele, foram encontrados R$10 em espécie, 13 trouxinhas de maconha (26g) e 11 sacolés de cocaína (22g) - Foto: Divulgação

Publicado 14/08/2024 07:28

Macaé - Uma operação da Polícia Militar em Macaé, nesta terça-feira (13), resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Botafogo. A guarnição, que agiu com base em informações privilegiadas, conseguiu capturar Peterson e Rafael, ambos ligados à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA).

Os policiais se dirigiram à Rua Antônio Bichara Filho, onde Peterson foi abordado na praça do bairro. Com ele, foram encontrados R$10 em espécie, 13 trouxinhas de maconha (26g) e 11 sacolés de cocaína (22g). Durante a abordagem, a atenção dos agentes se voltou para Rafael, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Após revista pessoal, foram encontrados R$325 em dinheiro vivo, que Rafael confessou ser parte do recolhimento do tráfico.

Ambos os suspeitos foram levados à 123ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 do Código Penal. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.