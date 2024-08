Os interessados em participar devem realizar a inscrição prévia através de um link de formulário online - Foto: Ilustração

Publicado 15/08/2024 16:29 | Atualizado 15/08/2024 16:31

Macaé - No próximo dia 17 de agosto, das 8h às 14h, Macaé sediará uma Feira de Empregos no Colégio Castelo, situado na Avenida Santos Moreira, 445, no bairro Miramar. Organizado pela página @vagasmacaeregiao, gerida por Jaqueline Ouvídio, o evento visa aproximar candidatos de empresas que estão oferecendo vagas, criando uma excelente chance para quem busca se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição prévia através de um link de formulário online. A doação de 1 kg de alimento não perecível é sugerida, mas não obrigatória, e será destinada a instituições carentes. No dia do evento, é essencial que os candidatos tragam seus currículos impressos, certificados de treinamentos atualizados, comprovantes de escolaridade e a Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

A Feira de Empregos é uma iniciativa conjunta com o Colégio Castelo, RelyOn Nutec e Indeed Institute, e conta com o patrocínio da DOr Consultoria e Aknor RH.