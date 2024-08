Acidente de Enchova é lembrado como um trágico alerta para a necessidade de melhores normas de segurança na exploração de petróleo - Foto: Ilustração

Macaé - O Sindipetro-NF vai realizar uma exposição em Macaé para marcar os 40 anos do trágico acidente na plataforma de Enchova, um dos mais devastadores na história da indústria de petróleo brasileira. O evento começará no dia 19 de agosto, às 17h, e ficará aberto ao público até 20 de setembro, das 10h às 20h, na sede do sindicato.

A exposição tem como objetivo relembrar o acidente de 16 de agosto de 1984, que resultou na morte de 37 trabalhadores e feriu outros 19. A mostra apresentará depoimentos de sobreviventes e destacará a importância da plataforma na década de 1980, além de prestar uma homenagem às vítimas.

O acidente ocorreu durante uma operação de manutenção e foi causado por um vazamento de gás seguido por uma explosão devastadora. As chamas intensas e as explosões subsequentes tornaram o resgate dos trabalhadores extremamente difícil. Muitos foram forçados a saltar no mar, enfrentando grandes riscos para suas vidas. A tragédia foi ainda mais agravada pelo colapso de uma baleeira, que despencou no mar, resultando em muitas mortes.

O acidente de Enchova é lembrado como um trágico alerta para a necessidade de melhores normas de segurança na exploração de petróleo. Embora tenham ocorrido mudanças significativas nos protocolos de segurança, o Sindipetro-NF destaca que a luta pela proteção dos trabalhadores continua. A categoria enfrenta hoje desafios como assédio, problemas de saúde mental e sobrecarga de trabalho, além de um aumento nas demissões de trabalhadores terceirizados.