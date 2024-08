As inscrições podem ser realizadas através do link: Inscrição IOM Bike Day - Foto: Ilustração

As inscrições podem ser realizadas através do link: Inscrição IOM Bike DayFoto: Ilustração

Publicado 15/08/2024 17:40 | Atualizado 15/08/2024 17:42

Macaé - No próximo domingo (18), Macaé se prepara para sediar um evento que combina esporte, saúde e solidariedade: o IOM Bike Day. O passeio ciclístico, com um percurso de 10 km, terá início às 8h, na orla da Praia de Imbetiba. Organizado pelo Instituto de Oncologia de Macaé, o evento é uma excelente oportunidade para famílias, amigos e ciclistas desfrutarem de uma manhã de diversão e conscientização.

O IOM Bike Day tem como principal objetivo incentivar a adoção de práticas saudáveis no cotidiano, promovendo a manutenção da saúde e a qualidade de vida. Além disso, o evento reforça a importância da inclusão social, oferecendo adaptações para garantir a participação de pessoas com deficiência (PcD), tornando o passeio acessível a todos.

Os interessados em participar devem ficar atentos às inscrições, que se encerram no dia 15 de agosto, às 17h, ou antes, caso o limite técnico de participantes seja atingido. A inscrição custa R$ 30,00, com uma taxa adicional de R$ 5,00 para o sistema de inscrições online. Participantes com 60 anos ou mais têm direito a um desconto de 50%. As inscrições podem ser realizadas através do link: Inscrição IOM Bike Day.