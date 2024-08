Novas doses da vacinação contra variante XBB da Covid-19 são disponíveis em Macaé para grupos prioritários - Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2024 12:52

Macaé - A Prefeitura de Macaé iniciou a campanha de vacinação contra a variante XBB da Covid-19, oferecendo a dose atualizada em vários locais de saúde. A aplicação das vacinas ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade, incluindo a Casa da Vacina, as Estratégias de Saúde da Família, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a sala de vacina do Pronto Socorro do Aeroporto (PSA). Esta nova dose é crucial para prevenir as novas variantes do coronavírus e diminuir os riscos de hospitalização e mortalidade.

Até o momento, 3.465 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 em Macaé este ano, segundo a Gerência do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde. Para receber a vacina, é necessário levar a carteirinha de vacinação, um documento de identidade com foto e, se disponível, o cartão SUS. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um responsável.

A vacina contra a variante XBB está disponível para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, tanto para iniciar quanto para completar o esquema vacinal. Também é oferecida aos grupos prioritários, que incluem pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, trabalhadores da saúde, e outros grupos específicos. Para os residentes de Macaé que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, a dose da variante XBB pode ser administrada. Aqueles com 5 anos ou mais que não pertencem aos grupos prioritários não precisam receber mais doses.

Grupos prioritários para a vacinação incluem:

- Pessoas com 60 anos ou mais

- Gestantes e puérperas

- Pessoas imunocomprometidas

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores

- Indígenas, quilombolas e ribeirinhos

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

- Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

- Pessoas em situação de rua