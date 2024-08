Suspeitos ligados ao Comando Vermelho são flagrados com cocaína e dinheiro em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 16/08/2024 15:05

Macaé - Uma operação policial na Rua 62, no bairro Aeroporto, em Rio das Ostras, resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas associado à facção criminosa Comando Vermelho. A ação foi realizada pela Guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que agiu com base em informações privilegiadas.

Ao chegar ao local, os agentes conseguiram abordar Lucas Corrêa Ribeiro, que estava em posse de seis pinos de cocaína, sendo três vendidos a R$ 10,00 e outros três a R$ 30,00. Durante a abordagem, Lucas admitiu estar envolvido no tráfico na região e revelou onde escondia o dinheiro arrecadado com as vendas. Seguindo as informações fornecidas por ele, os policiais encontraram R$ 95,00 em espécie com Joab Ferreira Dantos, outro suspeito.

Diante das evidências, ambos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante e permaneceram detidos, aguardando os desdobramentos judiciais.