O Centro Cultural Rinha das Artes está localizado na Rua Dr. Júlio Olivier, 633, no Centro de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 16/08/2024 15:19

Macaé - Entre os dias 19 e 23 de agosto, Macaé será palco de um evento cultural imperdível para os pequenos: a Mostra Mercosul Audiovisual Curtas Infantis. Promovida pelo Grupo Teatral Acto, a iniciativa leva à cidade uma seleção de curtas-metragens infantis de países do Mercosul, com exibições diárias às 9h e 15h no Centro Cultural Rinha das Artes. O evento é especialmente voltado para os alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais.

A Mostra, que já percorreu quase 200 cineclubes em diferentes estados do Brasil, traz seis animações com duração total de 50 minutos. Entre os destaques estão "Meu nome é Maalum" (8 min), "Esta lã é minha" (8 min), "Sobre amizade e bicicletas" (12 min), "Não estão sozinhos" (3 min), "Teo, o menino azul" (11 min), e "La Sixtina" (8 min).

Segundo Gilberto Alves, presidente do Grupo Teatral Acto, o evento oferece uma oportunidade única para as crianças de Macaé. "Nosso objetivo é promover o acesso à cultura e ao cinema, incentivando o senso crítico e a apreciação artística desde cedo", afirmou Gilberto. As sessões, que comportam até 100 participantes, foram organizadas para se alinhar ao calendário escolar, garantindo uma experiência educativa sem comprometer o horário de aula.

O Centro Cultural Rinha das Artes está localizado na Rua Dr. Júlio Olivier, 633, no Centro de Macaé. Para mais detalhes, entre em contato com Gilberto Alves pelo telefone (22) 99728-0030.