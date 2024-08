Escolas de Macaé estão entre as melhores do estado do Rio segundo o Ideb - Foto: Ilustração

Escolas de Macaé estão entre as melhores do estado do Rio segundo o IdebFoto: Ilustração

Publicado 17/08/2024 19:41

Macaé - Macaé - A educação de Macaé conquistou um lugar de destaque no cenário estadual, com duas escolas municipais entre as dez melhores do Rio de Janeiro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Inep.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) colocou Macaé em evidência, destacando o Colégio Aplicação e o Colégio Municipal do Sana.

O Colégio Aplicação, com uma nota de 6.7, garantiu o segundo lugar no ranking dos melhores colégios públicos de ensino médio do estado, ficando atrás apenas do Colégio Naval de Angra dos Reis.’

Já o Colégio Municipal do Sana, no ensino fundamental, impressionou ao alcançar a nota de 8.3, garantindo a quarta posição entre as melhores escolas públicas do Rio.

Esses resultados refletem o comprometimento de Macaé com a qualidade da educação, reforçando a cidade como um polo de excelência educacional no estado.

Melhores colégios públicos do estado do Rio – Ensino médio

1- Colégio Naval (Angra dos Reis) – Federal – nota 7,4

2- Colégio de Aplicação (Macaé) – Municipal – nota 6,7

3- Colégio Militar (Rio) – Federal – nota 6,4

4- Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Federal – nota 5,7

5-Instituto Federal Fluminense de Santo Antônio de Pádua – Federal – nota 5,7

6-Colégio Estadual Almirante Rodrigues Silva (Valença) – Estadual – nota 5,7

7-Colégio Estadual Sargento PM Antonio Carlos Oliveira de Moura (Araruama) – Estadual – nota 5,6

8- Ciep Alexandre Carvalho Cívico-Militar (Miguel Pereira) – Estadual – nota 5,6

9- Colégio Estadual Pedro Baptista de Souza (Santo Antônio de Pádua) – Estadual – nota 5,5

10- Cefet-RJ Uned (Itaguaí) – Federal – nota 5,4



Melhores escolas públicas do Rio (Ensino Fundamental – anos iniciais)

1- Escola Municipal Genuíno Antunes de Siqueira – Miracema – nota 8,7

2- Escola Municipal Sonia do Amaral Torres – Miracema – nota 8,6

3- Escola Municipal Roberto Coelho – Santa Cruz (RJ) – nota 8,5

4- Colégio Municipal do Sana – Macaé – nota 8,3

5- Escola Municipal Capitão João Bueno – Miracema – nota 8,3

6- Escola Municipal Professor Darcy Annibal – Miracema – nota 8,2

7- Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima – Três Rios – nota 8,2

8- Escola Municipal Assad João – Miracema – nota 8,1

9- Escola Municipal Friedenreich – Maracanã (RJ) – nota 8,1

10- Escola Municipal São João Batista – Comendador Levy Gasparian (RJ) – nota 8,0