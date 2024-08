CEAM está localizado na Rua São João, 33, Centro de Macaé, ao lado da 123º Delegacia - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/08/2024 15:26

Macaé - Com o intuito de fortalecer a luta contra a violência doméstica, o Agosto Lilás se destaca em Macaé através das ações do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A campanha, promovida pelo governo federal, visa sensibilizar a população sobre a importância do combate à violência contra a mulher e divulgar os serviços disponíveis para as vítimas.

No CEAM, uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogas, advogadas e assistentes sociais, oferece atendimento especializado, focando no fortalecimento da autoestima e no reconhecimento de relações abusivas. Entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.200 mulheres foram atendidas, com cinco abrigamentos realizados. Em 2023, o centro acolheu mais de 3.500 mulheres, refletindo a importância do serviço na comunidade.

O Agosto Lilás também serve para reforçar a Lei Maria da Penha, que completou 18 anos em 2023, sendo reconhecida como uma das melhores legislações no mundo para a proteção das vítimas de violência doméstica.

O CEAM está localizado na Rua São João, 33, Centro de Macaé, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones FALA MULHER (22) 99286-2944 e (22) 2796-1045.