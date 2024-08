Welberth Rezende lidera com folga a corrida eleitoral, alcançando 70,3% das intenções de voto - Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2024 10:51 | Atualizado 19/08/2024 10:58

Macaé - A pesquisa mais recente do Instituto Paraná, divulgada nesta segunda-feira (19), revelou um cenário favorável para o atual prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania). O estudo, que ouviu 689 eleitores entre os dias 15 e 18 de agosto, possui uma margem de erro de 3,8% e um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi oficialmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ - 05616/2024.



Welberth Rezende lidera com folga a corrida eleitoral, alcançando 70,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito Dr. Aluízio, que obteve 10,7%. Na terceira posição está o ex-vice-prefeito Danilo Funke (PSB), com 2,9%. Os demais candidatos, incluindo o Sargento Fábio, que tem 1%, e o ex-deputado federal Felício Laterça, com 0,7%, seguem distantes na disputa. Além disso, 6,8% dos eleitores declararam indecisão ou não souberam responder, enquanto outros 6,8% afirmaram que anulariam ou votariam em branco.



Quando se trata da pesquisa espontânea, onde os eleitores declaram seu voto sem a apresentação de uma lista de candidatos, Welberth Rezende também se destaca com 43,2% das menções. Dr. Aluízio aparece com 2,1%, seguido por Danilo Funke com 0,7% e Fábio Passos com 0,3%. Outros candidatos foram mencionados por 0,9% dos eleitores, enquanto uma expressiva parcela de 46,2% não soube ou não quis responder. O percentual de votos em branco ou nulos é de 6,6%.



A pesquisa também revela o nível de rejeição dos principais candidatos. Dr. Aluízio lidera nesse aspecto, com uma rejeição de 41,5%. Danilo Funke segue com 22,8%, Felício Laterça tem 16,8%, Fábio Pereira 14,3% e Welberth Rezende aparece com a menor rejeição, de 8,1%. Esses números demonstram o desafio que alguns candidatos enfrentarão para reverter a percepção negativa entre os eleitores.



O alto índice de aprovação da administração de Welberth Rezende parece ser um fator determinante em sua liderança. Segundo os dados, 72,5% dos eleitores avaliam sua gestão como ótima ou boa, enquanto 18,2% consideram regular e apenas 7,3% a classificam como ruim ou péssima. Esses resultados indicam que a população de Macaé está amplamente satisfeita com o atual governo municipal.



A pesquisa também avaliou a percepção dos eleitores de Macaé em relação às administrações estadual e federal. O governador Cláudio Castro possui 39,4% de aprovação, com avaliações de ótimo ou bom, enquanto 35,3% o consideram regular e 22,7% o classificam como ruim ou péssimo. Já o presidente Lula enfrenta maior resistência na cidade, com 43,8% dos eleitores avaliando seu governo como ruim ou péssimo, 24,1% como regular, e 30,6% o considerando ótimo ou bom.



Esses números fornecem um panorama claro das intenções de voto e das percepções políticas em Macaé, refletindo tanto a força do atual prefeito quanto os desafios dos demais candidatos nas próximas eleições.

