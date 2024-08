O espetáculo relembra os abusos sofridos pelos marinheiros negros até a primeira década do século passado - Foto: Ilustração

O espetáculo relembra os abusos sofridos pelos marinheiros negros até a primeira década do século passadoFoto: Ilustração

Publicado 20/08/2024 11:59

Macaé - Neste fim de semana, o Teatro Firjan SESI Macaé abre suas portas para duas atrações imperdíveis. O espetáculo "Turmalina 18-50" chega à cidade para celebrar a história de João Cândido, o "Almirante Negro", líder da Revolta da Chibata e ícone na luta por igualdade racial no Brasil.

Com uma narrativa potente e crítica, a peça aborda o apagamento sistemático da memória desse herói nacional, destacando seus últimos dias na Baixada Fluminense. A direção é de Vinicius Baião, com pesquisa de Luiz Antonio Simas, trazendo à tona uma parte crucial da história brasileira.



Paralelamente, o público infantil pode se encantar com "Teco Teto", um espetáculo que mistura teatro e circo, com acrobacias, malabarismos e pantomima. A peça homenageia o saudoso palhaço Teco Teto, figura marcante na Escola Nacional de Circo, e promete diversão para toda a família com seus personagens cativantes e números impressionantes.



Os ingressos para ambos os espetáculos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Sympla, mas corra, pois são limitados.