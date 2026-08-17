Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em MacaéFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
Macaé - Quem depende do transporte público para trabalhar, estudar ou voltar para casa acaba sentindo no dia a dia os efeitos de ações que, à primeira vista, parecem atingir apenas uma estrutura física. Em Macaé, dois episódios registrados entre a madrugada de domingo, dia 16, e a manhã desta segunda-feira, dia 17, colocaram novamente esse problema em evidência: o Terminal Cehab foi alvo de vandalismo e um novo ponto de ônibus perdeu o cabo de energia que alimentava sua iluminação.

No Terminal Cehab, a ocorrência foi constatada por volta de 1h de domingo, quando fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana chegaram ao local para realizar o fechamento da sala onde funciona o despachante. A equipe encontrou vidros próximos ao portão de pedestres quebrados e o vidro da bilheteria solto. Pedras também foram encontradas no espaço e podem ter sido utilizadas na ação.

Uma viatura policial foi acionada e os colaboradores receberam orientação para comparecer à 123ª Delegacia de Polícia, onde registraram a ocorrência. A perícia foi realizada na manhã de domingo e deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do dano.

Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social Falla Região
Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em MacaéFoto: Reprodução Rede Social Falla Região
O caso chama atenção não apenas pelo prejuízo à estrutura, mas também pelo impacto que uma ação desse tipo pode provocar em um equipamento utilizado diariamente por passageiros. A recuperação de uma área danificada exige recursos, trabalho das equipes responsáveis e, em alguns casos, tempo para que o serviço volte às condições normais.

Na manhã desta segunda-feira (17), outro problema foi identificado em uma estrutura recém-instalada na Rua Hildebrando Alves Barbosa, em frente ao CEMEAES. O ponto de ônibus teve o cabo de energia furtado, interrompendo o funcionamento do sistema de iluminação.

O abrigo possui uma placa solar para alimentar a estrutura, mas o furto do cabo deixou o equipamento sem energia. Com isso, o espaço permanece escuro durante a noite, justamente no período em que passageiros ainda utilizam o ponto para esperar o transporte público.

Por se tratar de uma estrutura nova, o episódio também desperta preocupação entre moradores e usuários. O equipamento foi instalado para oferecer melhores condições de espera, mais conforto e segurança, mas perdeu parte de sua funcionalidade após a ação criminosa.

A falta de iluminação pode representar um problema ainda maior para quem utiliza o transporte no período noturno. Passageiros ficam mais expostos em um espaço que deveria oferecer condições adequadas para a espera dos ônibus.

A Secretaria de Mobilidade Urbana acompanha os dois casos e deverá adotar as providências necessárias para recuperar as estruturas afetadas. No Terminal Cehab, o registro policial e a perícia fazem parte dos procedimentos adotados após o vandalismo. No ponto da Rua Hildebrando Alves Barbosa, a expectativa é pela reposição do cabo e pela retomada do sistema de iluminação.

Os dois episódios deixam uma conta que vai além do material levado ou quebrado. Quando um equipamento público é danificado ou furtado, o prejuízo chega a quem precisa daquele serviço. Vidros quebrados, cabos retirados e sistemas de iluminação interrompidos significam menos segurança, conforto e qualidade na rotina de quem utiliza o transporte coletivo.

Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social Falla Região
Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em MacaéFoto: Reprodução Rede Social Falla Região

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Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé
Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé
Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé