Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé - Foto: Divulgação

Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 09:49

Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em Macaé Foto: Reprodução Rede Social Falla Região

O caso chama atenção não apenas pelo prejuízo à estrutura, mas também pelo impacto que uma ação desse tipo pode provocar em um equipamento utilizado diariamente por passageiros. A recuperação de uma área danificada exige recursos, trabalho das equipes responsáveis e, em alguns casos, tempo para que o serviço volte às condições normais.Na manhã desta segunda-feira (17), outro problema foi identificado em uma estrutura recém-instalada na Rua Hildebrando Alves Barbosa, em frente ao CEMEAES. O ponto de ônibus teve o cabo de energia furtado, interrompendo o funcionamento do sistema de iluminação.O abrigo possui uma placa solar para alimentar a estrutura, mas o furto do cabo deixou o equipamento sem energia. Com isso, o espaço permanece escuro durante a noite, justamente no período em que passageiros ainda utilizam o ponto para esperar o transporte público.Por se tratar de uma estrutura nova, o episódio também desperta preocupação entre moradores e usuários. O equipamento foi instalado para oferecer melhores condições de espera, mais conforto e segurança, mas perdeu parte de sua funcionalidade após a ação criminosa.A falta de iluminação pode representar um problema ainda maior para quem utiliza o transporte no período noturno. Passageiros ficam mais expostos em um espaço que deveria oferecer condições adequadas para a espera dos ônibus.A Secretaria de Mobilidade Urbana acompanha os dois casos e deverá adotar as providências necessárias para recuperar as estruturas afetadas. No Terminal Cehab, o registro policial e a perícia fazem parte dos procedimentos adotados após o vandalismo. No ponto da Rua Hildebrando Alves Barbosa, a expectativa é pela reposição do cabo e pela retomada do sistema de iluminação.Os dois episódios deixam uma conta que vai além do material levado ou quebrado. Quando um equipamento público é danificado ou furtado, o prejuízo chega a quem precisa daquele serviço. Vidros quebrados, cabos retirados e sistemas de iluminação interrompidos significam menos segurança, conforto e qualidade na rotina de quem utiliza o transporte coletivo.