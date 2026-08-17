Atos de vandalismo e furto deixaram estruturas do transporte público danificadas em MacaéFoto: Divulgação
No Terminal Cehab, a ocorrência foi constatada por volta de 1h de domingo, quando fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana chegaram ao local para realizar o fechamento da sala onde funciona o despachante. A equipe encontrou vidros próximos ao portão de pedestres quebrados e o vidro da bilheteria solto. Pedras também foram encontradas no espaço e podem ter sido utilizadas na ação.
Uma viatura policial foi acionada e os colaboradores receberam orientação para comparecer à 123ª Delegacia de Polícia, onde registraram a ocorrência. A perícia foi realizada na manhã de domingo e deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do dano.
Na manhã desta segunda-feira (17), outro problema foi identificado em uma estrutura recém-instalada na Rua Hildebrando Alves Barbosa, em frente ao CEMEAES. O ponto de ônibus teve o cabo de energia furtado, interrompendo o funcionamento do sistema de iluminação.
O abrigo possui uma placa solar para alimentar a estrutura, mas o furto do cabo deixou o equipamento sem energia. Com isso, o espaço permanece escuro durante a noite, justamente no período em que passageiros ainda utilizam o ponto para esperar o transporte público.
Por se tratar de uma estrutura nova, o episódio também desperta preocupação entre moradores e usuários. O equipamento foi instalado para oferecer melhores condições de espera, mais conforto e segurança, mas perdeu parte de sua funcionalidade após a ação criminosa.
A falta de iluminação pode representar um problema ainda maior para quem utiliza o transporte no período noturno. Passageiros ficam mais expostos em um espaço que deveria oferecer condições adequadas para a espera dos ônibus.
A Secretaria de Mobilidade Urbana acompanha os dois casos e deverá adotar as providências necessárias para recuperar as estruturas afetadas. No Terminal Cehab, o registro policial e a perícia fazem parte dos procedimentos adotados após o vandalismo. No ponto da Rua Hildebrando Alves Barbosa, a expectativa é pela reposição do cabo e pela retomada do sistema de iluminação.
Os dois episódios deixam uma conta que vai além do material levado ou quebrado. Quando um equipamento público é danificado ou furtado, o prejuízo chega a quem precisa daquele serviço. Vidros quebrados, cabos retirados e sistemas de iluminação interrompidos significam menos segurança, conforto e qualidade na rotina de quem utiliza o transporte coletivo.
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