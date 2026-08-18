Material apreendido pelo 32º BPM durante operação de combate ao tráfico na comunidade Nova Holanda, em Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido pelo 32º BPM durante operação de combate ao tráfico na comunidade Nova Holanda, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 08:58 | Atualizado 18/08/2026 12:53

Macaé - Uma operação policial na comunidade Nova Holanda, em Macaé, Uma operação policial na comunidade Nova Holanda, em Macaé, terminou com a apreensão de um fuzil, munições e mais de 4,8 quilos de drogas nesta terça-feira (18). A ação ocorreu na região conhecida como Burro de Cimento e também resultou na prisão de um homem que, segundo a Polícia Militar, foi localizado durante as buscas.

A operação reuniu equipes do Comando da 1ª Companhia, do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço de Inteligência (P2) do 32º Batalhão de Polícia Militar. O objetivo era combater o tráfico de drogas e localizar pessoas apontadas como envolvidas com a atividade criminosa na região.

Segundo o batalhão, durante a aproximação dos policiais houve disparos de arma de fogo contra as equipes. Os agentes reagiram para interromper a ameaça e preservar a integridade dos policiais. Após a situação ser controlada, foi realizada uma varredura na área.

Durante as buscas, os policiais encontraram um fuzil IWI ARAD M4, calibre 5,56, além de 49 munições do mesmo calibre e outras duas munições calibre 7,62. Também foram apreendidos 3,728 quilos de maconha, 1,118 quilo de cocaína e um rádio transmissor.

O volume de entorpecentes apreendido ultrapassa 4,8 quilos. A ação também levou à abordagem de um homem que, conforme o relato policial, tentava deixar a região. Com ele, os agentes encontraram outro rádio transmissor.

O suspeito foi levado inicialmente ao Pronto-Socorro de Imbetiba para atendimento médico e, depois, apresentado à autoridade policial. Após a análise do caso, ele permaneceu preso e foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 35 e 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme informado pela Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. O material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para as medidas previstas em lei.

A operação integra as ações do 32º BPM contra o tráfico de drogas e a circulação de armas em áreas consideradas estratégicas para a segurança pública de Macaé.