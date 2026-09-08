Akilys Cardoso vai representar o Brasil no Mundial de Karatê, na Polônia, em outubro - Foto: Divulgação

Akilys Cardoso vai representar o Brasil no Mundial de Karatê, na Polônia, em outubroFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2026 10:22

Macaé - De Macaé para o mundo. O próximo desafio de Akilys Cardoso já tem destino, data e bandeira: a Polônia. O atleta macaense vai vestir as cores do Brasil no Mundial de Karatê, entre os dias 11 e 18 de outubro, De Macaé para o mundo. O próximo desafio de Akilys Cardoso já tem destino, data e bandeira: a Polônia. O atleta macaense vai vestir as cores do Brasil no Mundial de Karatê, entre os dias 11 e 18 de outubro, depois de garantir a classificação para a competição com uma medalha no Campeonato Sul-Americano, disputado na Colômbia.

Aos poucos, o sonho que começa nos treinos ganha dimensão internacional. Akilys competirá nas categorias kata individual e kata por equipe e será o único representante do estado do Rio de Janeiro classificado na modalidade kata para o Mundial.

A vaga é mais um capítulo de uma trajetória que já coleciona resultados expressivos. O carateca é vice-campeão mundial escolar, bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano, pentacampeão brasileiro e octacampeão estadual. Também integra a Seleção Brasileira de Karatê e já acumula participações e medalhas em competições nacionais e internacionais.

Antes de carimbar o passaporte para a Polônia, Akilys passou por outros grandes palcos. O atleta integrou o Time Brasil, na categoria juvenil, do Comitê Olímpico do Brasil durante competição no Panamá. Depois, garantiu espaço na Seleção Brasileira para disputar o Sul-Americano na Colômbia, resultado que abriu o caminho para o Mundial.

A boa fase também apareceu na 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro, realizada no Mato Grosso. Akilys terminou como campeão e conquistou medalhas em três categorias: Kata Sênior, Kata Júnior e Kumite Júnior.

O desempenho chama atenção não apenas pelos títulos, mas pela regularidade. A cada competição, o atleta amplia a experiência e se consolida entre os nomes de destaque do karatê brasileiro. Agora, o desafio é ainda maior: enfrentar os principais atletas da modalidade em uma competição mundial.

Apoio que ajuda a transformar talento em resultado

O caminho até uma competição internacional também exige estrutura. Akilys é beneficiário do programa Bolsa Atleta, iniciativa que oferece apoio a esportistas de Macaé para treinamento e participação em competições.

O atleta foi recebido nesta sexta-feira (4) pelo prefeito Welberth Rezende, ao lado de outros esportistas, em um encontro que destacou os resultados alcançados por atletas do município.

Na ocasião, o prefeito também ressaltou o trabalho da macaense Samara Jardim, técnica da Seleção Brasileira de Karatê, responsável pela preparação e formação de novos talentos.

Para Samara, a classificação de Akilys ultrapassa o resultado individual e representa também o reflexo do trabalho realizado no município para fortalecer o esporte de alto rendimento.

Da cidade onde começou a construir sua trajetória até o palco mundial, Akilys agora carrega um objetivo ainda maior. Em outubro, será a vez de entrar no tatame na Polônia e transformar mais uma etapa da carreira em uma experiência para ficar na memória.