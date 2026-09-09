Dr. Aluízio teve o registro de candidatura a deputado federal negado pelo TRE-RJ nesta terça-feiraFoto: Reprodução da Internet
TRE-RJ mantém Dr. Aluízio inelegível e barra candidatura
Ex-prefeito de Macaé teve registro para deputado federal negado por maioria; decisão ainda pode ser contestada
Plano Diretor de Macaé mira crescimento e riscos climáticos
Sétima audiência pública debate proteção da orla, recursos hídricos, prevenção de desastres e planejamento da cidade até 2036
TRE-RJ mantém Dr. Aluízio inelegível e barra candidatura
Ex-prefeito de Macaé teve registro para deputado federal negado por maioria; decisão ainda pode ser contestada
Homem é preso após denúncia de agressão contra filha em Macaé
Mulher de 37 anos relatou à Polícia Civil que foi atacada pelo pai após um desentendimento no Parque Aeroporto
Antigo Hotel Imbetiba pode ganhar novo destino em Macaé
Município inicia projeto conceitual para transformar espaço em equipamento ligado à cultura, ciência, tecnologia e à história do mar
Macaense leva o karatê brasileiro ao Mundial na Polônia
Akilys Cardoso disputa kata individual e por equipe após conquistar vaga com medalha no Sul-Americano da Colômbia
Macaé abre 1.230 vagas para quem busca uma oportunidade
Lista reúne oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade, incluindo postos para pessoas com deficiência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.