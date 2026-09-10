Festival começou nesta quarta-feira e segue até domingo com gastronomia, cultura e atrações na Orla dos Cavaleiros - Foto: Arquivo Pessoal Waleska Freire

Festival começou nesta quarta-feira e segue até domingo com gastronomia, cultura e atrações na Orla dos CavaleirosFoto: Arquivo Pessoal Waleska Freire

Publicado 10/09/2026 11:21 | Atualizado 10/09/2026 11:22





Ao longo dos cinco dias, o público poderá experimentar pratos preparados especialmente para o festival, conhecer novas propostas gastronômicas e acompanhar uma programação que também movimenta a cadeia de turismo e serviços. O fluxo de visitantes beneficia restaurantes e produtores, mas também alcança hotéis, transporte, comércio e outros segmentos ligados à circulação de pessoas.



Festival começou nesta quarta-feira e segue até domingo com gastronomia, cultura e atrações na Orla dos Cavaleiros Foto: Divulgação O XV Festival de Cultura e Gastronomia de Macaé começou nesta quarta-feira (9) e já levou sabores, música e movimento para a Orla dos Cavaleiros. A programação segue até domingo (13), reunindo 23 restaurantes, chefs reconhecidos, produtores locais e atrações culturais em uma agenda que transforma a gastronomia em experiência , mas também em oportunidade de negócios para diferentes setores da cidade.Ao longo dos cinco dias, o público poderá experimentar pratos preparados especialmente para o festival, conhecer novas propostas gastronômicas e acompanhar uma programação que também movimenta a cadeia de turismo e serviços. O fluxo de visitantes beneficia restaurantes e produtores, mas também alcança hotéis, transporte, comércio e outros segmentos ligados à circulação de pessoas.





Para o secretário municipal de Turismo, Leonardo Anderson, o festival deixou de ser apenas uma atração gastronômica e passou a representar uma oportunidade para a economia local. Segundo ele, turistas já incluem o evento entre os motivos para visitar Macaé.



“É uma referência para todo o estado. A cada ano, mais turistas vêm para a cidade por causa do Festival Gastronômico. Isso movimenta uma cadeia de serviços, como hotelaria, gastronomia e transporte. Além da questão do entretenimento, a gente também vê o evento como um bom negócio, que coloca Macaé na rota dos grandes eventos do Estado do Rio de Janeiro”, destacou.



A primeira noite mostrou esse potencial. A Orla dos Cavaleiros recebeu moradores e visitantes interessados em conhecer os pratos preparados para esta edição. Para os restaurantes, o festival cria uma vitrine para apresentar sabores, testar novas propostas e aproximar os estabelecimentos de um público diversificado.



Festival começou nesta quarta-feira e segue até domingo com gastronomia, cultura e atrações na Orla dos Cavaleiros Foto: Divulgação Com o tema “Terroir”, a edição deste ano aposta na valorização da cozinha regional. A estrutura ocupa cinco quadras da orla e reúne mais de 20 nomes reconhecidos da gastronomia nacional e internacional, além dos estabelecimentos locais. Artistas macaenses, produtores da cidade, espaço infantil e outras atrações completam a programação.Para o secretário municipal de Turismo, Leonardo Anderson, o festival deixou de ser apenas uma atração gastronômica e passou a representar uma oportunidade para a economia local. Segundo ele, turistas já incluem o evento entre os motivos para visitar Macaé.“É uma referência para todo o estado. A cada ano, mais turistas vêm para a cidade por causa do Festival Gastronômico. Isso movimenta uma cadeia de serviços, como hotelaria, gastronomia e transporte. Além da questão do entretenimento, a gente também vê o evento como um bom negócio, que coloca Macaé na rota dos grandes eventos do Estado do Rio de Janeiro”, destacou.A primeira noite mostrou esse potencial. A Orla dos Cavaleiros recebeu moradores e visitantes interessados em conhecer os pratos preparados para esta edição. Para os restaurantes, o festival cria uma vitrine para apresentar sabores, testar novas propostas e aproximar os estabelecimentos de um público diversificado.

O presidente do Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros, Bruno Abreu, acompanhou a abertura e destacou a evolução do evento. Na primeira edição, apenas cinco estabelecimentos participaram. Hoje, são 23 restaurantes integrados à programação.



“Graças a Deus, o público foi crescendo e a cidade abraçou o evento. A cada ano, criamos novas estruturas, como a extensão do lounge na areia, onde as famílias podem consumir os produtos e transitar com segurança. Eu falo que é o festival mais charmoso do estado”, afirmou.



A experiência também chama a atenção de quem chega pela primeira vez. O oficial de máquinas Allan Lambiase visitou o festival na noite de abertura e aprovou a combinação entre gastronomia e entretenimento.



“É muito bom, muito animado, tem vários shows, tem DJs, as comidas são fora de série. E, normalmente, você sai daquela rotina dos pratos que você tem. É bem legal”, contou.



A universitária Millena Gomes também aproveitou a variedade para experimentar pratos diferentes. Segundo ela, uma das atrações do festival é justamente encontrar receitas que não costumam fazer parte do cardápio tradicional dos restaurantes.



“Algumas coisas a gente não vê quando a gente vai no restaurante. A gente só vê quando a gente vem para o evento. Então, você desperta essa curiosidade de experimentar pratos que vai ver só uma vez e não vai ter depois em um restaurante”, relatou.



Outro espaço que concentra atividades gastronômicas é o Cozinha Show, com aulas práticas, oficinas e degustações gratuitas. Na abertura, a programação recebeu a empresária Cristiana Beltrão, colunista da Veja Rio e ex-comandante do restaurante Bazzar, no Rio de Janeiro, além do especialista em vinhos Alexandre Lalas.



A tecnologia também ganhou espaço na programação. Fred, um robô humanoide vestido de chef de cozinha, chamou a atenção do público durante a abertura. Com recursos de interação baseados em Inteligência Artificial, ele estará na Orla dos Cavaleiros ao longo dos cinco dias do festival.



Na abertura, o prefeito Welberth Rezende destacou o impacto econômico do evento e a força da gastronomia como uma das vitrines de Macaé.



“Um evento que não perde nada para nenhum evento gastronômico do país, movimentando a economia local, mostrando os sabores e o potencial da nossa cidade, que não para de crescer”, afirmou.



O XV Festival de Cultura e Gastronomia de Macaé segue até domingo (13), na Orla da Praia dos Cavaleiros, com entrada gratuita e classificação livre. Nesta quinta-feira (10), a programação acontece das 18h às 23h. Na sexta-feira (11), das 18h à meia-noite. No sábado (12), das 13h à meia-noite. No domingo (13), último dia, das 13h às 21h. Menores de 14 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Festival começou nesta quarta-feira e segue até domingo com gastronomia, cultura e atrações na Orla dos Cavaleiros Foto: Divulgação