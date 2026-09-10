Operação da Polícia Civil terminou com quatro prisões e um adolescente apreendido no Bela Vista - Foto: Divulgação

Operação da Polícia Civil terminou com quatro prisões e um adolescente apreendido no Bela VistaFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2026 13:31 | Atualizado 10/09/2026 13:34

A operação nasceu de um trabalho de investigação que reuniu informações e diligências sobre uma suposta estrutura de comercialização de entorpecentes no local. A partir dos dados levantados pela equipe, os policiais foram até a área para verificar a movimentação e identificar possíveis envolvidos.

Operação da Polícia Civil terminou com quatro prisões e um adolescente apreendido no Bela Vista Foto: Divulgação

Durante a incursão, os agentes encontraram os envolvidos reunidos em uma estrutura apontada pela investigação como ponto de apoio à atividade criminosa. No espaço, uma mochila guardava diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro em espécie e um caderno com anotações que, segundo a Polícia Civil, teriam relação com a venda de drogas. Durante a incursão, os agentes encontraram os envolvidos reunidos em uma estrutura apontada pela investigação como ponto de apoio à atividade criminosa. No espaço, uma mochila guardava diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro em espécie e um caderno com anotações que, segundo a Polícia Civil, teriam relação com a venda de drogas.

Os quatro adultos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido. Todos foram conduzidos à 123ª DP, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

A ação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio Braga e Victor Azevedo e integra o trabalho da unidade voltado à repressão ao tráfico de drogas em Macaé.

A investigação busca atingir não apenas a venda de entorpecentes, mas também estruturas utilizadas para dar suporte à atividade criminosa. O material encontrado durante a operação será analisado no curso dos procedimentos relacionados ao caso.

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