Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 10/09/2026 21:00 | Atualizado 10/09/2026 21:00





Segundo informações reunidas pela reportagem, Mauro é citado em cerca de 11 inquéritos policiais em tramitação na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Os procedimentos envolvem publicações nas redes sociais e situações que atingiram políticos, servidores públicos, ex-gestores e outras pessoas com atuação na vida pública da cidade e da região.



A existência dos inquéritos não significa que o investigado tenha sido condenado pelos fatos apurados. As circunstâncias de cada caso precisam ser analisadas individualmente pelas autoridades responsáveis. O objetivo das investigações é justamente reunir elementos, verificar a origem das informações divulgadas e determinar se houve ou não prática de ilícitos.



A reportagem também identificou processos judiciais relacionados a publicações específicas. Os documentos citados envolvem diferentes situações e mostram que a atuação de Mauro nas redes sociais já ultrapassou o ambiente virtual e chegou aos tribunais.



Um dos episódios está relacionado ao processo nº 0803956-62.2024.8.19.0028, que envolve uma ex-secretária municipal de Educação. O caso teve origem em uma publicação direcionada à então gestora, que também havia sido chefe do servidor. Conforme as informações apresentadas no processo, o conteúdo utilizava recursos de montagem e sátira para fazer críticas à administração da pasta e à relação com a comunidade escolar.



A controvérsia chegou à Justiça e resultou em uma retratação formal. De acordo com os documentos apresentados à reportagem, houve manifestação do próprio investigado sobre o conteúdo publicado, em um acordo que evitou consequências criminais imediatas naquele procedimento.



A retratação, contudo, diz respeito àquele processo específico e não encerra automaticamente outras investigações ou ações relacionadas a publicações diferentes. Cada procedimento possui tramitação própria e deve ser analisado de acordo com os fatos que deram origem ao caso.



Outro episódio que chama atenção envolve uma publicação sobre o patrimônio de um vereador. No processo nº 0805807-45.2026.8.19.0068, o conteúdo questionado apresentava uma residência que teria sido associada ao político. Segundo os autos mencionados pela reportagem, o imóvel pertenceria, na realidade, a uma pessoa sem relação com a atividade política.



A publicação motivou uma ação judicial por danos. O caso passou a discutir não apenas o conteúdo divulgado, mas também os efeitos provocados pela associação de uma pessoa que não teria relação com a política local a uma investigação sobre patrimônio de agente público.



A situação é um exemplo de como informações publicadas nas redes sociais podem produzir consequências para terceiros quando uma identificação ou associação não corresponde aos fatos. A eventual responsabilidade, porém, cabe à Justiça avaliar dentro do processo.



Há ainda o processo nº 0000631-78.2025.8.19.0028, relacionado ao Município de Macaé. O procedimento questiona publicações atribuídas a Mauro e os possíveis efeitos das informações divulgadas sobre a imagem da administração municipal e de serviços públicos.



Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em Macaé Foto: Reprodução Uma sequência de denúncias, registros policiais e ações na Justiça colocou sob investigação a atuação de Mauro Cardoso dos Santos Neto, conhecido nas redes sociais como Mauro Jordão. Servidor concursado da Prefeitura de Macaé, ele se apresenta nas plataformas digitais como jornalista e mantém perfis nos quais publica vídeos e conteúdos de caráter político e crítico. Parte desse material, no entanto, passou a ser contestada judicialmente por pessoas que afirmam ter sido alvo de informações falsas, acusações ou conteúdos considerados ofensivos.Segundo informações reunidas pela reportagem, Mauro é citado em cerca de 11 inquéritos policiais em tramitação na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Os procedimentos envolvem publicações nas redes sociais e situações que atingiram políticos, servidores públicos, ex-gestores e outras pessoas com atuação na vida pública da cidade e da região.A existência dos inquéritos não significa que o investigado tenha sido condenado pelos fatos apurados. As circunstâncias de cada caso precisam ser analisadas individualmente pelas autoridades responsáveis. O objetivo das investigações é justamente reunir elementos, verificar a origem das informações divulgadas e determinar se houve ou não prática de ilícitos.A reportagem também identificou processos judiciais relacionados a publicações específicas. Os documentos citados envolvem diferentes situações e mostram que a atuação de Mauro nas redes sociais já ultrapassou o ambiente virtual e chegou aos tribunais.Um dos episódios está relacionado ao processo nº 0803956-62.2024.8.19.0028, que envolve uma ex-secretária municipal de Educação. O caso teve origem em uma publicação direcionada à então gestora, que também havia sido chefe do servidor. Conforme as informações apresentadas no processo, o conteúdo utilizava recursos de montagem e sátira para fazer críticas à administração da pasta e à relação com a comunidade escolar.A controvérsia chegou à Justiça e resultou em uma retratação formal. De acordo com os documentos apresentados à reportagem, houve manifestação do próprio investigado sobre o conteúdo publicado, em um acordo que evitou consequências criminais imediatas naquele procedimento.A retratação, contudo, diz respeito àquele processo específico e não encerra automaticamente outras investigações ou ações relacionadas a publicações diferentes. Cada procedimento possui tramitação própria e deve ser analisado de acordo com os fatos que deram origem ao caso.Outro episódio que chama atenção envolve uma publicação sobre o patrimônio de um vereador. No processo nº 0805807-45.2026.8.19.0068, o conteúdo questionado apresentava uma residência que teria sido associada ao político. Segundo os autos mencionados pela reportagem, o imóvel pertenceria, na realidade, a uma pessoa sem relação com a atividade política.A publicação motivou uma ação judicial por danos. O caso passou a discutir não apenas o conteúdo divulgado, mas também os efeitos provocados pela associação de uma pessoa que não teria relação com a política local a uma investigação sobre patrimônio de agente público.A situação é um exemplo de como informações publicadas nas redes sociais podem produzir consequências para terceiros quando uma identificação ou associação não corresponde aos fatos. A eventual responsabilidade, porém, cabe à Justiça avaliar dentro do processo.Há ainda o processo nº 0000631-78.2025.8.19.0028, relacionado ao Município de Macaé. O procedimento questiona publicações atribuídas a Mauro e os possíveis efeitos das informações divulgadas sobre a imagem da administração municipal e de serviços públicos.

Investigações buscam esclarecer origem e conteúdo das publicações

A atuação de Mauro nas redes sociais concentra-se principalmente em vídeos publicados no Instagram e no Facebook. Nos conteúdos, ele aborda assuntos ligados à política local, administração pública e pessoas que ocupam ou ocuparam cargos no município.



A principal discussão nos procedimentos está relacionada aos limites dessas publicações e à veracidade das informações apresentadas. Pessoas que se sentiram atingidas pelas postagens recorreram às autoridades para contestar acusações e solicitar providências judiciais.



Outro ponto que aparece no cenário investigativo é a possível existência de interesses financeiros relacionados às publicações. A hipótese de que terceiros possam financiar ou estimular determinadas acusações ainda depende de comprovação e não pode ser apresentada como fato antes da conclusão das apurações.



A Polícia Civil também poderá avaliar a origem das informações utilizadas nos conteúdos, eventual participação de outras pessoas e a existência de elementos que indiquem uma atuação coordenada. São questões que dependem da coleta de provas e da análise dos procedimentos.



O volume de registros atribuídos ao caso chama atenção pelo número de pessoas e situações envolvidas. Ainda assim, cada inquérito possui fatos próprios, e a existência de vários procedimentos não representa, isoladamente, prova de responsabilidade criminal.



Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em Macaé Foto: Reprodução A atuação de Mauro nas redes sociais concentra-se principalmente em vídeos publicados no Instagram e no Facebook. Nos conteúdos, ele aborda assuntos ligados à política local, administração pública e pessoas que ocupam ou ocuparam cargos no município.A principal discussão nos procedimentos está relacionada aos limites dessas publicações e à veracidade das informações apresentadas. Pessoas que se sentiram atingidas pelas postagens recorreram às autoridades para contestar acusações e solicitar providências judiciais.Outro ponto que aparece no cenário investigativo é a possível existência de interesses financeiros relacionados às publicações. A hipótese de que terceiros possam financiar ou estimular determinadas acusações ainda depende de comprovação e não pode ser apresentada como fato antes da conclusão das apurações.A Polícia Civil também poderá avaliar a origem das informações utilizadas nos conteúdos, eventual participação de outras pessoas e a existência de elementos que indiquem uma atuação coordenada. São questões que dependem da coleta de provas e da análise dos procedimentos.O volume de registros atribuídos ao caso chama atenção pelo número de pessoas e situações envolvidas. Ainda assim, cada inquérito possui fatos próprios, e a existência de vários procedimentos não representa, isoladamente, prova de responsabilidade criminal.

A questão da atividade jornalística

A forma como Mauro se apresenta nas redes sociais também passou a ser questionada. Ele utiliza a identificação de “Jornalista Mauro Jordão” em seus perfis, enquanto os questionamentos apresentados nos processos estão relacionados à forma de produção e divulgação dos conteúdos.



A atividade jornalística pressupõe apuração, checagem de informações, busca pelo contraditório e responsabilidade na publicação de fatos. A identificação utilizada por uma pessoa nas redes sociais, por si só, não permite concluir sobre a regularidade ou irregularidade de sua atuação profissional.



No caso investigado, o que está sob análise das autoridades são as condutas concretas relacionadas às publicações e aos fatos narrados nos procedimentos, e não apenas a maneira como o investigado se identifica na internet.



Essa distinção é importante porque críticas a agentes públicos e manifestações de opinião fazem parte do debate público. O limite jurídico aparece quando uma publicação pode envolver acusações falsas, ofensas, danos à honra ou outras condutas previstas em lei. A caracterização de eventual crime depende da análise das circunstâncias e das decisões das autoridades competentes.



Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em Macaé Foto: Reprodução A forma como Mauro se apresenta nas redes sociais também passou a ser questionada. Ele utiliza a identificação de “Jornalista Mauro Jordão” em seus perfis, enquanto os questionamentos apresentados nos processos estão relacionados à forma de produção e divulgação dos conteúdos.A atividade jornalística pressupõe apuração, checagem de informações, busca pelo contraditório e responsabilidade na publicação de fatos. A identificação utilizada por uma pessoa nas redes sociais, por si só, não permite concluir sobre a regularidade ou irregularidade de sua atuação profissional.No caso investigado, o que está sob análise das autoridades são as condutas concretas relacionadas às publicações e aos fatos narrados nos procedimentos, e não apenas a maneira como o investigado se identifica na internet.Essa distinção é importante porque críticas a agentes públicos e manifestações de opinião fazem parte do debate público. O limite jurídico aparece quando uma publicação pode envolver acusações falsas, ofensas, danos à honra ou outras condutas previstas em lei. A caracterização de eventual crime depende da análise das circunstâncias e das decisões das autoridades competentes.

Servidor público e afastamento

Mauro é servidor concursado da Prefeitura de Macaé, com cargo de nível fundamental, conforme as informações fornecidas à reportagem. Segundo esses dados, ele está afastado das atividades por meio de licença.



A situação funcional é independente dos procedimentos policiais e judiciais. Eventuais consequências administrativas, caso existam, dependem de apuração própria e das normas aplicáveis ao serviço público.



A reportagem não identificou, até o momento, decisão definitiva que determine perda do cargo ou qualquer outra sanção funcional relacionada aos fatos descritos nesta matéria.



Publicações feitas nas redes sociais de Mauro Jordão são questionadas em procedimentos policiais e judiciais em Macaé Foto: Reprodução Mauro é servidor concursado da Prefeitura de Macaé, com cargo de nível fundamental, conforme as informações fornecidas à reportagem. Segundo esses dados, ele está afastado das atividades por meio de licença.A situação funcional é independente dos procedimentos policiais e judiciais. Eventuais consequências administrativas, caso existam, dependem de apuração própria e das normas aplicáveis ao serviço público.A reportagem não identificou, até o momento, decisão definitiva que determine perda do cargo ou qualquer outra sanção funcional relacionada aos fatos descritos nesta matéria.

Casos seguem em diferentes instâncias

Os procedimentos citados apresentam naturezas distintas. Alguns estão no âmbito policial, outros tramitam na Justiça e há ainda situações que podem envolver atuação do Ministério Público.



O conjunto dos casos mostra que os conflitos provocados pelas publicações não ficaram restritos às redes sociais. As pessoas que se consideraram atingidas passaram a buscar os canais formais de contestação, enquanto as autoridades analisam as circunstâncias de cada episódio.



A investigação policial terá de estabelecer se houve crimes, quais condutas podem ser atribuídas ao investigado e se existem outras pessoas envolvidas. Até que essas etapas sejam concluídas, Mauro permanece na condição de investigado nos procedimentos que ainda não tiveram decisão definitiva.



A reportagem do O DIA tentou contato com Mauro Jordão para apresentar os questionamentos, ouvir sua versão sobre os inquéritos, os processos citados e a retratação mencionada em um dos casos. Também foi solicitado posicionamento sobre sua atuação nas redes sociais e sobre sua situação funcional.



Até o fechamento desta matéria, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação de Mauro Jordão e de sua defesa. Novos esclarecimentos poderão ser incorporados ao texto caso sejam apresentados.





