Sistema de monitoramento da viatura auxiliou policiais na localização de foragido da Justiça em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Sistema de monitoramento da viatura auxiliou policiais na localização de foragido da Justiça em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/09/2026 15:52

Uma imagem captada pelo sistema de monitoramento de uma viatura acabou se transformando em uma prisão no bairro Sol e Mar, em Macaé. Um homem procurado pela Justiça foi localizado por policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar nesta quarta-feira (9), durante patrulhamento pela Rua Evaldo Costa.

A equipe da APREV Cavaleiros recebeu um alerta que apontava a possível presença de uma pessoa com mandado de prisão em aberto na região. Com a informação, os policiais fizeram a abordagem e conduziram o suspeito para a 123ª DP, onde foram realizados os procedimentos de identificação e consulta aos sistemas policiais.

Na delegacia, a existência do mandado foi confirmada. O documento havia sido expedido pela Justiça da Comarca de Campos dos Goytacazes.

Monitoramento reforça atuação do 32º BPM em Macaé

Com a confirmação da ordem judicial, o homem permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça. A ocorrência terminou com o cumprimento do mandado de prisão.

O caso mostra como os recursos tecnológicos passaram a integrar o trabalho das equipes de policiamento ostensivo. O sistema de câmeras utilizado na viatura permitiu o envio do alerta durante o patrulhamento e serviu como apoio para a localização do homem procurado.

A ferramenta, no entanto, atua como suporte à ação policial. Após o alerta, coube aos agentes realizar a abordagem e encaminhar o suspeito para a unidade policial, onde a situação foi conferida nos sistemas oficiais.