Atendimento do Procon será levado aos consumidores do Sana em ação descentralizadaFoto: Ilustração
Procon sai da sede e leva atendimento aos consumidores do Sana
Ação será realizada no distrito e aproxima serviços de orientação e defesa do consumidor dos moradores da região
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