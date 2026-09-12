Atendimento do Procon será levado aos consumidores do Sana em ação descentralizada - Foto: Ilustração

Atendimento do Procon será levado aos consumidores do Sana em ação descentralizadaFoto: Ilustração

Publicado 12/09/2026 17:44

A equipe do órgão municipal estará no Sana no próximo dia 18 para orientar consumidores e prestar atendimento relacionado às relações de consumo. A iniciativa amplia o acesso ao serviço e permite que moradores da região busquem informações e esclarecimentos sem precisar se deslocar até a área central do município.

A proposta também aproxima a população de um serviço importante para quem enfrenta problemas com compras, contratos, cobranças ou outros conflitos envolvendo fornecedores. O atendimento do Procon busca orientar o consumidor sobre seus direitos e os caminhos disponíveis para cada situação.

Atendimento aproxima Procon dos moradores do Sana - A ação faz parte da estratégia de descentralização dos serviços de defesa do consumidor, levando a estrutura de atendimento para outras regiões de Macaé.

No contato com a equipe, o consumidor poderá apresentar sua demanda, receber orientações e verificar quais procedimentos podem ser adotados diante do problema relatado.

A presença do Procon no distrito também facilita o acesso de moradores que encontram dificuldades para chegar à sede do órgão, seja pela distância ou pela necessidade de conciliar o deslocamento com a rotina de trabalho e demais compromissos.

O atendimento no Sana será realizado no próximo dia 18. A recomendação é que o consumidor leve documentos e comprovantes relacionados ao problema que deseja apresentar, como notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento e registros de contato com a empresa, quando houver.

A documentação ajuda a equipe a compreender o caso e orientar o consumidor de forma mais precisa.