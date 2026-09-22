Aeroporto de Macaé registrou maior movimentação diária desde o início da concessão, em 2020 - Foto: Rui Porto Filho

Aeroporto de Macaé registrou maior movimentação diária desde o início da concessão, em 2020Foto: Rui Porto Filho

Publicado 22/09/2026 11:23

O recorde não aparece isolado. Agosto de 2026 terminou com alta de 30% no número de passageiros transportados em relação ao mesmo mês de 2025. Na quantidade de voos, o crescimento chegou a 17%. Os dados reforçam a expansão da demanda ligada às operações de petróleo e gás e pressionam o aeroporto a ampliar sua capacidade de atendimento.

Estrutura cresce para acompanhar a demanda offshore

A resposta à nova realidade passa pela infraestrutura. O Macaé Airport mantém em construção dois hangares destinados às operadoras CHC e Bristow. Os espaços serão exclusivos para as empresas e devem ampliar a capacidade de atendimento, com foco em eficiência operacional, segurança e conforto.

A estrutura do terminal também ganhou um reforço importante em junho de 2025, quando foi inaugurada uma nova pista após investimento de R$ 220 milhões. Com 1.410 metros de extensão, a pista aumentou a capacidade operacional do aeroporto e trouxe mais flexibilidade para a rotina de pousos e decolagens.

Com duas pistas, o terminal se destaca como o único aeroporto offshore do Brasil com essa configuração. A estrutura atende ao fluxo crescente de aeronaves que transportam trabalhadores para as operações offshore e ajudam a conectar a região à cadeia de petróleo e gás.

Aeroporto de Macaé terá voos comerciais novamente

A expansão da estrutura também abre espaço para uma nova fase do aeroporto. Depois de três anos sem voos comerciais regulares, o terminal tem previsão de retomar esse tipo de operação em fevereiro de 2027.

A LATAM deverá operar a ligação entre Macaé e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com três frequências semanais. A rota vai conectar novamente a cidade ao principal hub aéreo do país e ampliar as opções de deslocamento para passageiros da região.

O cenário reúne duas frentes que passam a dividir espaço no mesmo terminal: de um lado, a crescente movimentação provocada pelo setor offshore; de outro, a expectativa de retorno da aviação comercial. O recorde de agosto mostra o tamanho da demanda atual e coloca a infraestrutura aeroportuária no centro da expansão econômica de Macaé.