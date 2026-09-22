Motocicleta Honda XRE 300 foi apreendida durante abordagem no bairro Visconde de Araújo, em Macaé - Foto: Divulgação da PM

Motocicleta Honda XRE 300 foi apreendida durante abordagem no bairro Visconde de Araújo, em MacaéFoto: Divulgação da PM

Publicado 22/09/2026 11:06

Uma motocicleta circulando sem placa chamou a atenção de policiais e acabou levando a uma descoberta mais grave durante uma abordagem em Macaé. Uma Honda XRE 300 foi apreendida no bairro Visconde de Araújo depois que agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar identificaram sinais aparentes de adulteração nas numerações do chassi e do motor.

A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento das equipes da Motopatrulha. Ao perceberem a motocicleta sem qualquer placa de identificação, os policiais fizeram a abordagem para verificar a situação do veículo.

Durante a fiscalização, outro problema apareceu: o condutor não possuía habilitação para dirigir. Na sequência, os agentes fizeram uma vistoria na motocicleta e encontraram sinais aparentes de raspagem e alteração nos identificadores do chassi e do motor.

O caso deixou de ser apenas uma irregularidade de trânsito e passou a envolver uma suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem e a motocicleta foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, com apoio do Setor Eco.

Após a análise da autoridade policial, o condutor foi autuado pelo crime relacionado à adulteração de sinal identificador e liberado para responder em liberdade. A motocicleta permaneceu apreendida para as providências e perícias necessárias.

Moto sem placa levanta suspeita durante patrulhamento

A abordagem começou por uma irregularidade que podia ser percebida pelos próprios policiais durante o patrulhamento. A Honda XRE 300 circulava pelo Visconde de Araújo sem placa de identificação, o que levou a equipe a realizar a fiscalização.

A checagem revelou que o condutor não possuía habilitação. Os policiais então ampliaram a verificação e observaram alterações aparentes nas numerações de identificação do veículo.

Segundo a ocorrência, havia sinais de raspagem e possível adulteração tanto no chassi quanto no motor. Esses elementos motivaram o encaminhamento da motocicleta e do condutor para a delegacia.

O procedimento passou, então, para análise da autoridade policial, responsável por avaliar as circunstâncias encontradas durante a abordagem e definir as medidas cabíveis.

A motocicleta ficou apreendida para a realização das perícias necessárias. O exame técnico poderá ajudar a esclarecer a situação dos identificadores e fornecer elementos para os procedimentos relacionados ao caso.

Condutor foi autuado e responderá em liberdade

Na 123ª DP, o homem foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após os procedimentos realizados pela autoridade policial, ele foi liberado e poderá responder ao caso em liberdade.

A autuação não significa condenação. A eventual responsabilidade pelo crime será analisada no curso do procedimento judicial, conforme as provas reunidas na investigação.

Já a motocicleta permaneceu retida para as providências determinadas pela autoridade policial. A perícia dos números do chassi e do motor será uma das etapas para esclarecer se houve alteração nos identificadores e qual é a situação do veículo.

A ocorrência mostra como uma fiscalização de trânsito pode revelar outras irregularidades durante uma abordagem. Neste caso, a ausência da placa foi o primeiro sinal observado pelos policiais. A verificação posterior encontrou outros elementos que levaram o caso para a esfera criminal.

A atuação contou com equipes da Motopatrulha e apoio do Setor Eco, do 32º BPM. O veículo segue apreendido enquanto são realizados os procedimentos necessários para esclarecer as alterações identificadas pelos policiais.