Policiais do 32º BPM apreenderam pedras de crack durante patrulhamento - Foto: Divulgação da PM

Policiais do 32º BPM apreenderam pedras de crack durante patrulhamento Foto: Divulgação da PM

Publicado 22/09/2026 10:54

A ação aconteceu durante um patrulhamento realizado por policiais da APREV Cavaleiros, em conjunto com o Setor Bravo. De acordo com a corporação, a equipe circulava pela comunidade quando avistou os três homens. Ao notarem a presença das viaturas, eles fugiram.

Durante a corrida, uma sacola foi abandonada pelos suspeitos. Os policiais recolheram o material e fizeram a verificação. Foi então que encontraram as pedras de crack e o dinheiro.

Apesar das buscas realizadas após a fuga, os três indivíduos não foram localizados. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

O material apreendido foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé, onde ficou sob responsabilidade da autoridade policial para os procedimentos previstos.

Sacola abandonada revela droga durante a fuga

O que começou como um patrulhamento de rotina terminou com uma apreensão de drogas depois que os policiais perceberam a movimentação de três indivíduos na comunidade.

Segundo o 32º BPM, os suspeitos fugiram assim que identificaram a aproximação das viaturas. A equipe acompanhou a movimentação e observou que uma sacola havia sido deixada pelo grupo durante a fuga.

A verificação do conteúdo encontrou 49 pedras de crack, que juntas pesavam 34,3 gramas. Também havia R$ 20 em dinheiro.

O material foi separado e encaminhado para a delegacia. Como os suspeitos conseguiram escapar e não foram encontrados, a ocorrência terminou sem prisão.

A apreensão passa a integrar os registros das ações policiais realizadas na região para combater a circulação de entorpecentes. A origem da droga e a eventual identificação dos responsáveis dependem de investigação.

Polícia intensifica patrulhamento na região

A ocorrência faz parte das ações de intensificação do patrulhamento realizadas pelo 32º BPM em Macaé. O trabalho envolve abordagens e circulação de equipes em áreas apontadas pela corporação como locais que exigem atenção das forças de segurança.

Na Comunidade da Linha, a atuação desta vez resultou na retirada de 49 pedras de crack de circulação. O dinheiro encontrado junto com a droga também foi apreendido e apresentado na delegacia.

A quantidade localizada, de 34,3 gramas, foi registrada pela polícia como parte do material apreendido na ação. Como não houve prisão, a ocorrência não resultou na apresentação de suspeitos à autoridade policial.

Agora, o material permanece apreendido na 123ª DP e poderá ser utilizado nos procedimentos relacionados ao caso. Eventuais desdobramentos dependerão da investigação policial e da identificação de quem deixou a sacola durante a fuga.

A ação reforça uma dinâmica comum em ocorrências de patrulhamento: mesmo quando os suspeitos conseguem escapar, materiais abandonados durante a fuga podem ser recolhidos e encaminhados para investigação.

No caso registrado na Comunidade da Linha, a perseguição não terminou com prisão, mas terminou com uma apreensão de drogas que já não está mais nas mãos dos suspeitos.