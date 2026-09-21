Festa Comunitária de Boa Alegria reúne moradores e visitantes em três dias de programação no Sana - Foto: Ilustração

Festa Comunitária de Boa Alegria reúne moradores e visitantes em três dias de programação no SanaFoto: Ilustração

Publicado 21/09/2026 11:32

Três dias para encontrar os amigos, reunir a família, acompanhar a cavalgada, entrar no clima da música e ainda torcer em campo. A comunidade de Boa Alegria, no distrito do Sana, na região serrana de Macaé, já se prepara para mais uma Festa Comunitária, que será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, com entrada gratuita.

Organizado pela Associação de Moradores de Boa Alegria, o evento reúne uma programação que mistura música, esporte e tradição em um dos pontos da região serrana. A festa acontece na estrada principal de Boa Alegria, na RJ-162, em uma área preparada também para receber barraquinhas de comidas e bebidas.

A programação foi incluída no calendário oficial do município e conta com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo. A proposta é reunir os moradores da comunidade e receber visitantes durante um fim de semana de atividades.

Mais do que uma sequência de shows, a Festa Comunitária também representa um momento de encontro para quem vive na localidade. A presidente da Associação de Moradores, Aliny Giurizatto, destaca justamente esse aspecto da celebração.

“A Festa é um momento em que a comunidade pode celebrar, interagir e fortalecer a convivência, sendo aberta também aos demais moradores e visitantes. A programação é variada atendendo diferentes gostos e públicos”, afirma.

Música toma conta de Boa Alegria

A abertura acontece na sexta-feira, dia 25, com duas atrações musicais. Rander Mansur sobe ao palco às 19h30. Na sequência, às 21h, será a vez de Edimilson dos Teclados comandar a programação.

O primeiro dia cria o clima para um fim de semana que terá diferentes estilos e atividades. Para quem pretende acompanhar a festa desde o início, a programação começa no começo da noite e segue com atrações musicais em sequência.

No sábado, dia 26, a agenda começa mais cedo e ganha um dos momentos tradicionais do evento. Às 11h, acontece a concentração da Cavalgada no Frade, de onde os participantes seguem em direção a Boa Alegria.

A chegada dos cavaleiros movimenta a comunidade e marca o início de um dia que terá programação musical até a noite. Às 18h30, a Banda Puro Chamego se apresenta. Depois, às 22h, Lian Costa, conhecido pelo trabalho como cover de Leonardo, assume o palco.

A noite ainda terá a Banda Misturadão do Forró, com apresentação marcada para as 23h30. A locução da programação de sábado ficará por conta de Jota Costa.

Domingo terá futebol antes dos últimos shows

O domingo, dia 27, começa com esporte. Às 9h, Boa Alegria recebe um torneio de futebol, levando a programação para dentro do campo e ampliando a participação da comunidade nas atividades da festa.

Depois do futebol, a música volta a ocupar o espaço principal da celebração. Às 19h, Tati a Veras se apresenta. Às 20h30, o Trio Parada Looka encerra a programação musical do evento.

A combinação de atrações musicais, cavalgada e esporte faz da Festa Comunitária uma programação voltada para públicos diferentes. Durante os três dias, moradores e visitantes poderão circular pela área da festa e encontrar opções de alimentação e bebidas nas barraquinhas instaladas no local.

Com acesso gratuito, a programação ocupa o último fim de semana de setembro e transforma a estrada principal de Boa Alegria em ponto de encontro para a comunidade. Entre a tradição da cavalgada, a disputa no futebol e os shows, a festa mantém a proposta de aproximar moradores, receber visitantes e valorizar a convivência local.

Para quem pretende participar, a programação começa na sexta-feira, 25 de setembro, e segue até domingo, 27, na localidade de Boa Alegria, no Sana.