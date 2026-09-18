Prefeito de Carapebus participa de encontro com vereadores e lideranças políticas em apoio a Carlos Jordy - Foto: Divulgação

Prefeito de Carapebus participa de encontro com vereadores e lideranças políticas em apoio a Carlos JordyFoto: Divulgação

Publicado 18/09/2026 20:54 | Atualizado 18/09/2026 21:12

A corrida eleitoral no Estado do Rio ganha novos movimentos no Norte e Noroeste Fluminense , com prefeitos, vereadores e lideranças políticas definindo posições para a disputa de 2026. Nesse cenário, o prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, vem assumindo papel de articulação regional em torno de candidaturas do campo político ao qual está alinhado, entre elas a de Carlos Jordy ao Senado.

A movimentação ultrapassa os limites de Carapebus e chega a diferentes municípios da região. Um dos capítulos mais recentes ocorreu em Macaé, onde Bernard participou de uma reunião com Carlos Jordy e lideranças políticas locais. O encontro teve como foco a declaração de apoio à candidatura do deputado federal ao Senado.

A articulação também reúne nomes com atuação política em diferentes municípios do Norte Fluminense. Entre os apoios manifestados está o do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, citado no contexto da adesão política ao grupo.

Carlos Jordy é candidato do PL ao Senado nas eleições de 2026 e disputa uma das duas vagas que estarão em renovação no Estado do Rio. A candidatura aparece entre as registradas para a disputa eleitoral deste ano.

Bernard amplia presença no tabuleiro regional

O movimento coloca Bernard Tavares em uma posição de destaque dentro da articulação política que busca reunir lideranças de diferentes cidades em torno das candidaturas apoiadas pelo grupo.

O prefeito de Carapebus tem participado de encontros e conversas com representantes de municípios do Norte Fluminense, levando a discussão para além das fronteiras do próprio município. A estratégia também alcança cidades da Região Serrana e outras áreas do interior do Estado.

A dimensão regional dessa articulação ganhou visibilidade nos últimos dias, quando lideranças ligadas ao PL passaram por municípios do Norte Fluminense em uma agenda que incluiu Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio e Itaperuna.

Em Macaé, o apoio a Jordy reúne vereadores e outras lideranças políticas. O grupo apresentado durante o encontro foi tratado por Jordy como sua “tropa de choque” na política macaense.

Apoio de Macaé reforça movimento por Jordy

A declaração de apoio reúne vereadores em exercício na Câmara de Macaé e lideranças que atuam diretamente na política municipal. Entre os nomes citados está Alan Mansur, presidente da Câmara, que também colocou seu nome na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa.

Durante o encontro, Jordy agradeceu a manifestação de apoio e destacou a importância das alianças construídas ao longo da campanha.

“Para mim é um motivo de muita alegria, é muito gratificante. Nós estamos crescendo nas pesquisas e as pessoas reconhecem a necessidade de termos um Senado com coragem para fazer o que tem que ser feito”, afirmou o candidato.

A formação do grupo também recebeu manifestação de apoio do prefeito Welberth Rezende. O posicionamento do prefeito de Macaé aparece como uma adesão política ao grupo reunido em torno da candidatura de Jordy.

Bernard é citado como elo entre lideranças

Alan Mansur também destacou a participação de Bernard Tavares na aproximação entre as lideranças políticas.

“Queria agradecer ao meu amigo e prefeito Bernard Tavares, que fez essa ponte. Gratidão e lealdade não se prescreve”, afirmou Mansur, ao também agradecer a Welberth Rezende pelo apoio ao grupo.

A fala ajuda a dimensionar o papel desempenhado por Bernard na construção do encontro e na aproximação entre diferentes atores políticos da região.

O prefeito de Carapebus aparece, assim, como um dos articuladores da movimentação que tenta ampliar a presença de Carlos Jordy no interior fluminense. O trabalho envolve contatos políticos, reuniões e aproximações entre representantes de diferentes municípios.

Eleição começa a movimentar o interior do Estado

A disputa pelo Senado em 2026 já provoca uma movimentação política nos municípios fluminenses, especialmente entre grupos que buscam organizar suas bases antes do período eleitoral.

No Norte e Noroeste Fluminense, prefeitos e vereadores começam a tornar públicos seus posicionamentos e a participar de agendas voltadas às candidaturas que pretendem apoiar.

Nesse ambiente, a atuação de Bernard Tavares ganha espaço por conectar lideranças de diferentes cidades e levar para além de Carapebus uma articulação política que envolve candidaturas majoritárias e proporcionais.

O cenário, contudo, ainda está em construção. Apoios políticos podem mudar ao longo da campanha, enquanto as alianças municipais e regionais continuam sendo definidas. Para Carlos Jordy, a ampliação dessas manifestações de apoio representa uma frente de mobilização dentro da estratégia eleitoral do PL no interior do Estado.