Macaé se prepara para mais um desafio pela Série B1 do Campeonato Carioca - Foto: Reprodução da Internet

Macaé se prepara para mais um desafio pela Série B1 do Campeonato CariocaFoto: Reprodução da Internet

Publicado 17/09/2026 12:03

O Macaé tem mais um teste pela frente no Campeonato Carioca Série B1. Neste sábado (19), o Leão deixa o Moacyrzão e encara o tradicional Campo Grande, no Estádio Ítalo Del Cima , pela terceira rodada da competição. A partida coloca o time diante de um novo desafio fora de casa e fecha uma semana de preparação para o confronto.

Enquanto o elenco concentra forças dentro de campo, a diretoria já trabalha para aproximar ainda mais o time das arquibancadas. O Passaporte Macaé 2026 está à venda e garante ao torcedor acesso aos cinco jogos que o clube ainda fará em casa nesta temporada.

O pacote custa R$ 60, o equivalente a R$ 12 por partida. Os jogos serão disputados aos sábados, às 18h30, no Moacyrzão.

A sequência em casa começa no dia 26 de setembro, contra o Univassouras Artsul. Depois, o Leão recebe o Carapebus, em 3 de outubro; Petrópolis, em 17 de outubro; Duque de Caxias, em 24 de outubro; e Niteroiense, em 7 de novembro.

Para quem prefere acompanhar apenas uma partida, também já estão disponíveis os ingressos avulsos para Macaé x Univassouras Artsul, marcado para 26 de setembro.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. O benefício é destinado ao público previsto em lei, mediante apresentação da documentação necessária.

A venda é feita pelo link disponível na bio do Instagram oficial do clube.

A expectativa do Macaé é manter a torcida próxima depois do apoio recebido no último compromisso no Moacyrzão. Antes de reencontrar o torcedor em casa, porém, o Leão terá pela frente o Campo Grande neste sábado.

Depois do duelo fora de casa, a missão será voltar ao Moacyrzão com a arquibancada novamente ao lado da equipe.