Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante a operação na Comunidade da LinhaFoto: Divulgação
Mandado contra adolescente termina com 1,8 kg de drogas apreendidos
Dois menores foram apreendidos durante ação do 32º BPM na Comunidade da Linha
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Atendimento gratuito será realizado na Praça Washington Luís, de 22 a 24 de setembro, com negociação presencial e online
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