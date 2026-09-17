Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante a operação na Comunidade da Linha - Foto: Divulgação

Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante a operação na Comunidade da LinhaFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 11:04 | Atualizado 17/09/2026 11:05

O que começou com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão terminou com dois adolescentes apreendidos e mais de 1,8 quilo de drogas recolhido na Comunidade da Linha , em Macaé. A ação foi realizada por policiais do 32º BPM após informações repassadas pela 123ª DP sobre a possível localização de um adolescente procurado pela Justiça.

Equipes do GAT da 1ª Companhia entraram na comunidade para localizar o jovem. Durante as diligências, dois adolescentes tentaram fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foram alcançados e abordados.

Na identificação, os agentes constataram que um deles era alvo do mandado relacionado a ato infracional análogo ao tráfico de drogas. As buscas prosseguiram pela região e levaram à localização de diferentes tipos de entorpecentes escondidos em pontos próximos.

Entre os materiais encontrados estavam cocaína, maconha, crack e skank. Parte das drogas foi localizada em um compartimento de energia e outra quantidade estava escondida em uma área de vegetação, segundo a polícia.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1,83 quilo de drogas. O material incluía 541,4 gramas de cocaína, 804,2 gramas de maconha, 393,6 gramas de skank e 92,2 gramas de crack. Os policiais também recolheram R$ 92 em dinheiro e dois celulares.

Os dois adolescentes foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 123ª DP. Após análise da autoridade policial, ambos permaneceram apreendidos por atos infracionais análogos ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas. O mandado judicial contra um deles também foi cumprido.

A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM contra o tráfico de drogas em Macaé, com emprego de patrulhamento e informações compartilhadas com a Polícia Civil.