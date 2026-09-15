Atendimento gratuito será realizado na Praça Washington Luís - Foto: Douglas Smmithy

Atendimento gratuito será realizado na Praça Washington LuísFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/09/2026 10:46

Uma dívida que se acumula pode virar um peso que ultrapassa o bolso. Para quem busca uma saída para reorganizar as contas, uma oportunidade de negociação chega a Macaé entre os dias 22 e 24 de setembro. O Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas vai reunir empresas e instituições financeiras para facilitar o contato com consumidores interessados em regularizar débitos.

A ação será realizada na Praça Washington Luís, no Centro, das 9h às 16h. O atendimento será gratuito e ocorrerá por ordem de chegada. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon Macaé.

A estrutura terá representantes de diferentes setores, permitindo que o consumidor procure diretamente as empresas participantes para buscar condições de pagamento e renegociação. Estarão no atendimento presencial Itaú, Enel, Bradesco, BRK, Crefisa, CDL e Serasa.

Além de colocar as contas em ordem, a proposta é aproximar quem tem um débito em aberto das empresas responsáveis pela cobrança. A negociação direta pode ajudar o consumidor a conhecer as condições disponíveis e avaliar uma alternativa que caiba no orçamento.

Também haverá atendimento online para consumidores com débitos junto à Claro, TIM, Casas Bahia, Vivo e Pefisa, do Grupo Pernambucanas. Nesse formato, o consumidor terá o apoio de um representante do Procon Macaé, que fará a intermediação com a empresa durante a negociação.

O atendimento assistido evita que o consumidor precise resolver sozinho o contato com as empresas. O representante do Procon acompanhará o processo e dará suporte durante a conversa, inclusive na busca por informações sobre as possibilidades de acordo.

A orientação para quem pretende participar é levar documentos pessoais e informações relacionadas às dívidas que deseja negociar. Como o atendimento será por ordem de chegada, a recomendação é se organizar para comparecer dentro do horário de funcionamento.

O mutirão representa uma alternativa para consumidores que enfrentam dificuldades financeiras e procuram uma oportunidade para renegociar débitos, entender as condições oferecidas pelas empresas e dar os primeiros passos para recuperar o controle do orçamento.