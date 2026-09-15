Campus Macaé recebe seleção de docentes para cursos técnicos do Programa Autonomia e Renda Petrobras - Foto: Divulgação

Campus Macaé recebe seleção de docentes para cursos técnicos do Programa Autonomia e Renda PetrobrasFoto: Divulgação

Publicado 15/09/2026 10:34

Uma oportunidade para professores que buscam atuar na formação técnica ligada à indústria ganhou espaço no IFF Campus Macaé . O Programa Autonomia e Renda Petrobras lançou seleção para dois docentes bolsistas que vão atuar nos cursos técnicos de Automação Industrial e Soldagem, com remuneração de R$ 120 por hora.

As vagas são destinadas a colaboradores externos e integram uma iniciativa voltada à qualificação profissional. A seleção contempla os componentes curriculares Inglês Instrumental e Inglês Técnico, com exigência de formação e experiência docente previstas no edital.

Para concorrer, o candidato deve possuir Graduação ou Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês, além de atender aos requisitos de experiência estabelecidos para cada componente. A escolha dos profissionais será feita por análise documental, conforme os critérios definidos no edital.

As atividades serão presenciais no Campus Macaé, em horários distintos de acordo com o curso. As aulas de Automação Industrial ocorrerão no período da tarde, enquanto a formação em Soldagem terá atividades no período noturno, de segunda a sexta-feira.

O trabalho está previsto para ocorrer entre setembro de 2026 e março de 2027. A carga horária será de 45 horas para o curso de Automação Industrial e de 60 horas para Soldagem.

A seleção também estabelece um cronograma com etapas de homologação, recursos, análise da documentação, divulgação do resultado e convocação dos selecionados para capacitação.

O edital foi publicado em 4 de setembro e estabeleceu o período de inscrições até 14 de setembro. O processo prevê homologação das inscrições em 17 de setembro, prazo para recursos no dia seguinte e divulgação das respostas e do resultado parcial em 22 de setembro.

Após a análise documental, os candidatos ainda terão prazo para contestar a pontuação. A homologação final está prevista para 25 de setembro, mesma data a partir da qual poderá ocorrer a convocação e capacitação dos profissionais selecionados.

A seleção faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, que utiliza a formação profissional como ferramenta para ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a qualificação para setores ligados à indústria.

Para os professores, a iniciativa representa uma oportunidade de levar conhecimento técnico para uma formação diretamente relacionada às demandas profissionais da região. Para os alunos, a presença de docentes especializados reforça a preparação em áreas que exigem conhecimento específico e formação qualificada.

As informações sobre as etapas do processo seletivo e a documentação exigida estão disponíveis no edital da seleção e na página oficial do Programa Autonomia e Renda Petrobras.