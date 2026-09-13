Material apreendido pela Polícia Militar durante ação no Parque Aeroporto, em Macaé. - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante ação no Parque Aeroporto, em Macaé. Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2026 12:28

A equipe reforçava o patrulhamento quando recebeu a denúncia. Durante as diligências, os agentes chegaram até uma área de restinga, onde localizaram o adolescente e realizaram a abordagem.

Com ele, segundo a Polícia Militar, foram encontrados 18 pinos de cocaína, com peso total de 68,4 gramas, além de duas buchas de maconha, que somaram 5,8 gramas. Dois aparelhos celulares e R$ 73 em espécie também foram apreendidos.

Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil

Outro homem também foi conduzido durante a ação. Segundo a PM, ele foi enquadrado por porte de drogas para consumo pessoal. Após ser ouvido pela Polícia Civil, ele foi liberado.

O adolescente permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Todo o material recolhido e os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil, que registrou a ocorrência.

A apreensão ocorreu em uma área de restinga do Parque Aeroporto, região que recebeu reforço no patrulhamento após informações sobre possível comércio de drogas.