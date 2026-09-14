Akilys Cardoso vai representar o Brasil no Mundial de Karatê, na Polônia - Foto: Reprodução

Akilys Cardoso vai representar o Brasil no Mundial de Karatê, na PolôniaFoto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 12:00

A competição será mais um capítulo de uma carreira marcada por resultados expressivos. Akilys vai disputar o kata individual e o kata por equipe, modalidades que exigem precisão, técnica, concentração e domínio dos movimentos.

A vaga no Mundial veio após o desempenho do atleta no Campeonato Sul-Americano, resultado que garantiu sua classificação para a competição internacional. Com a conquista, Akilys se tornou o único representante do estado do Rio de Janeiro classificado na modalidade kata para o Mundial.

Antes de chegar à Polônia, o macaense já havia vestido as cores do Brasil em diferentes momentos da carreira. Ele integrou o Time Brasil na categoria juvenil pelo Comitê Olímpico do Brasil durante competição realizada no Panamá e também conquistou vaga na Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano disputado na Colômbia.

O currículo revela a dimensão dessa caminhada. Akilys é vice-campeão mundial escolar, bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano, pentacampeão brasileiro e octacampeão estadual. Também integra a Seleção Brasileira de Karatê e acumula participações e medalhas em competições dentro e fora do país.

A fase atual reforça o bom momento. Na 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro, realizada no Mato Grosso, o atleta conquistou o título e ainda subiu ao pódio em três categorias: Kata Sênior, Kata Júnior e Kumite Júnior.

Por trás de cada medalha está uma rotina que exige disciplina, preparação e constância. O apoio do Bolsa Atleta contribui para que o carateca mantenha o treinamento e possa participar das principais competições do calendário, ampliando as condições para representar Macaé e o Brasil em alto rendimento.

Agora, o próximo desafio será ainda maior. Na Polônia, Akilys terá pela frente atletas de diferentes países e a oportunidade de levar o nome de Macaé para uma disputa mundial, resultado de uma trajetória construída com títulos, experiência e presença cada vez maior no cenário internacional.