Akilys Cardoso vai representar o Brasil no Mundial de Karatê, na PolôniaFoto: Reprodução
Carateca de Macaé mira o Mundial e leva Brasil à Polônia
Akilys Cardoso disputa o Mundial de Karatê após uma sequência de conquistas nacionais e internacionais
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