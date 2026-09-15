Tartaruga foi encontrada morta na faixa de areia da Praia dos Cavaleiros após ser levada pelas ondasFoto: Reprodução Rede Social

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Douglas Smmithy
Uma cena que costuma despertar atenção de quem passa pela orla terminou de forma triste na Praia dos Cavaleiros, em Macaé. Uma tartaruga-marinha foi encontrada morta na faixa de areia nesta segunda-feira (14), depois de permanecer na água e ser levada pelas ondas até a praia.
O animal foi recolhido pelo Instituto BW, responsável pela retirada da tartaruga do local. O procedimento evitou que a carcaça permanecesse na faixa de areia e permitiu a destinação adequada.
Até o momento, não há informações sobre o que provocou a morte da tartaruga. Sem uma avaliação que indique a causa, não é possível afirmar se o animal morreu por causas naturais, por interação com atividades humanas ou por outros fatores.
A presença de tartarugas na costa de Macaé faz parte da rotina do litoral, onde esses animais utilizam áreas marinhas e costeiras para alimentação, deslocamento e reprodução. Quando um animal é encontrado morto ou em situação de risco, o recolhimento especializado é importante para garantir o atendimento adequado e, quando possível, contribuir para a identificação das causas do óbito.
A ocorrência chamou a atenção para mais um episódio envolvendo a fauna marinha na orla macaense, mas a causa da morte permanece sem esclarecimento.