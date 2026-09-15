Tartaruga foi encontrada morta na faixa de areia da Praia dos Cavaleiros após ser levada pelas ondas - Foto: Reprodução Rede Social

Tartaruga foi encontrada morta na faixa de areia da Praia dos Cavaleiros após ser levada pelas ondasFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 15/09/2026 10:40

Uma cena que costuma despertar atenção de quem passa pela orla terminou de forma triste na Praia dos Cavaleiros, em Macaé. Uma tartaruga-marinha foi encontrada morta na faixa de areia nesta segunda-feira (14), depois de permanecer na água e ser levada pelas ondas até a praia

O animal foi recolhido pelo Instituto BW, responsável pela retirada da tartaruga do local. O procedimento evitou que a carcaça permanecesse na faixa de areia e permitiu a destinação adequada.

Até o momento, não há informações sobre o que provocou a morte da tartaruga. Sem uma avaliação que indique a causa, não é possível afirmar se o animal morreu por causas naturais, por interação com atividades humanas ou por outros fatores.

A presença de tartarugas na costa de Macaé faz parte da rotina do litoral, onde esses animais utilizam áreas marinhas e costeiras para alimentação, deslocamento e reprodução. Quando um animal é encontrado morto ou em situação de risco, o recolhimento especializado é importante para garantir o atendimento adequado e, quando possível, contribuir para a identificação das causas do óbito.

A ocorrência chamou a atenção para mais um episódio envolvendo a fauna marinha na orla macaense, mas a causa da morte permanece sem esclarecimento.