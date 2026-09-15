Tartaruga foi encontrada morta na faixa de areia da Praia dos Cavaleiros após ser levada pelas ondasFoto: Reprodução Rede Social
Tartaruga é encontrada morta na Praia dos Cavaleiros
Animal estava na água e acabou levado pelas ondas até a faixa de areia; Instituto BW fez o recolhimento e ainda não há informação sobre a causa da morte
Tartaruga é encontrada morta na Praia dos Cavaleiros
Animal estava na água e acabou levado pelas ondas até a faixa de areia; Instituto BW fez o recolhimento e ainda não há informação sobre a causa da morte
IFF Macaé abre seleção de professores com bolsa de R$ 120 por hora
Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece duas vagas para docentes nos cursos de Automação Industrial e Soldagem
Carateca de Macaé mira o Mundial e leva Brasil à Polônia
Akilys Cardoso disputa o Mundial de Karatê após uma sequência de conquistas nacionais e internacionais
Adolescente é apreendido com cocaína e maconha em Macaé
Abordagem ocorreu no Parque Aeroporto durante patrulhamento do GAT; outro homem foi conduzido por porte de droga para consumo
Cães adultos esperam em Macaé por uma chance de recomeçar
Animais estão disponíveis para adoção responsável; campanha amplia visibilidade e busca famílias preparadas para assumir o compromisso
Procon sai da sede e leva atendimento aos consumidores do Sana
Ação será realizada no distrito e aproxima serviços de orientação e defesa do consumidor dos moradores da região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.