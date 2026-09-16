Motocicleta sem placa foi abordada durante ação policial na Comunidade da Linha, em Macaé - Foto: Divulgação

Motocicleta sem placa foi abordada durante ação policial na Comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:15

Uma motocicleta sem placa e com sinais de adulteração chamou a atenção de policiais durante uma operação na Comunidade da Linha, em Macaé. O condutor foi abordado por equipes do 32º BPM e acabou preso após a verificação das características do veículo e a análise da autoridade policial.

Equipes da Motopatrulha seguiram para a comunidade com apoio de agentes da Mobilidade Urbana de Macaé. Durante o patrulhamento, os agentes intensificaram as abordagens e localizaram uma motocicleta que circulava sem placa de identificação.

Na fiscalização, os policiais encontraram divergências nas características do veículo. A motocicleta foi encaminhada para a 123ª DP, onde passou por uma análise mais detalhada.

Após consulta aos sistemas disponíveis e avaliação da autoridade policial, o condutor foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permaneceu preso.

A motocicleta também ficou apreendida na unidade policial para as providências cabíveis.

A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM para reforçar o policiamento e fiscalizar veículos que circulam de forma irregular em Macaé.