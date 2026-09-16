Motocicleta sem placa foi abordada durante ação policial na Comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação
Motocicleta adulterada leva homem à prisão em Macaé
Veículo sem placa foi abordado durante operação do 32º BPM na Comunidade da Linha
Motocicleta adulterada leva homem à prisão em Macaé
Veículo sem placa foi abordado durante operação do 32º BPM na Comunidade da Linha
Dívidas com bancos e empresas poderão ser negociadas em mutirão
Atendimento gratuito será realizado na Praça Washington Luís, de 22 a 24 de setembro, com negociação presencial e online
Tartaruga é encontrada morta na Praia dos Cavaleiros
Animal estava na água e acabou levado pelas ondas até a faixa de areia; Instituto BW fez o recolhimento e ainda não há informação sobre a causa da morte
IFF Macaé abre seleção de professores com bolsa de R$ 120 por hora
Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece duas vagas para docentes nos cursos de Automação Industrial e Soldagem
Carateca de Macaé mira o Mundial e leva Brasil à Polônia
Akilys Cardoso disputa o Mundial de Karatê após uma sequência de conquistas nacionais e internacionais
Adolescente é apreendido com cocaína e maconha em Macaé
Abordagem ocorreu no Parque Aeroporto durante patrulhamento do GAT; outro homem foi conduzido por porte de droga para consumo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.