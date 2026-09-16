Motocicleta sem placa foi abordada durante ação policial na Comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
Uma motocicleta sem placa e com sinais de adulteração chamou a atenção de policiais durante uma operação na Comunidade da Linha, em Macaé. O condutor foi abordado por equipes do 32º BPM e acabou preso após a verificação das características do veículo e a análise da autoridade policial.
A ocorrência começou após policiais receberem informações sobre o uso de motocicletas sem identificação na região. Segundo o 32º BPM, os veículos estariam sendo utilizados para facilitar a fuga de pessoas envolvidas em atividades criminosas.
Equipes da Motopatrulha seguiram para a comunidade com apoio de agentes da Mobilidade Urbana de Macaé. Durante o patrulhamento, os agentes intensificaram as abordagens e localizaram uma motocicleta que circulava sem placa de identificação.
Na fiscalização, os policiais encontraram divergências nas características do veículo. A motocicleta foi encaminhada para a 123ª DP, onde passou por uma análise mais detalhada.
Após consulta aos sistemas disponíveis e avaliação da autoridade policial, o condutor foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permaneceu preso.
A motocicleta também ficou apreendida na unidade policial para as providências cabíveis.
A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM para reforçar o policiamento e fiscalizar veículos que circulam de forma irregular em Macaé.