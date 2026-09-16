Espingarda foi encontrada durante cumprimento de mandado de busca em Macaé - Foto: Divulgação

Espingarda foi encontrada durante cumprimento de mandado de busca em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:27

Uma espingarda que teria sido usada para ameaçar uma mulher e a filha dela acabou localizada pela Polícia Civil durante uma busca autorizada pela Justiça em Macaé. A arma estava em situação irregular e levou à prisão em flagrante de um homem investigado após a denúncia de violência doméstica.

A operação foi realizada pela 123ª DP (Macaé), na residência do investigado. A ação teve origem no relato da mulher, que afirmou ter sido ameaçada de morte pelo marido durante uma discussão ocorrida em 21 de maio deste ano.

Segundo o depoimento registrado pela polícia, o homem teria utilizado uma espingarda para fazer as ameaças contra ela e a filha. Diante do relato, a autoridade policial solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.

Com a ordem judicial em mãos, os agentes foram até o imóvel nesta terça-feira (15). Durante as buscas, localizaram uma arma de fogo em situação irregular e fora das exigências previstas na legislação.

O homem, identificado pelas iniciais L.F.M.M., foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e levado para a 123ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A investigação teve como ponto de partida uma denúncia de violência doméstica e avançou para a apuração da possível existência de uma arma no imóvel. A localização da espingarda durante o cumprimento do mandado acrescentou um novo elemento ao caso, que segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

A corporação reforça que denúncias podem ajudar na identificação de situações de violência e na adoção de medidas para proteger vítimas e familiares.

Denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.