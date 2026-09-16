Espingarda foi encontrada durante cumprimento de mandado de busca em MacaéFoto: Divulgação
Espingarda usada em ameaça leva homem à prisão em Macaé
Arma foi encontrada durante busca autorizada pela Justiça após denúncia de violência contra mulher e filha
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Motocicleta adulterada leva homem à prisão em Macaé
Veículo sem placa foi abordado durante operação do 32º BPM na Comunidade da Linha
Dívidas com bancos e empresas poderão ser negociadas em mutirão
Atendimento gratuito será realizado na Praça Washington Luís, de 22 a 24 de setembro, com negociação presencial e online
Tartaruga é encontrada morta na Praia dos Cavaleiros
Animal estava na água e acabou levado pelas ondas até a faixa de areia; Instituto BW fez o recolhimento e ainda não há informação sobre a causa da morte
IFF Macaé abre seleção de professores com bolsa de R$ 120 por hora
Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece duas vagas para docentes nos cursos de Automação Industrial e Soldagem
Carateca de Macaé mira o Mundial e leva Brasil à Polônia
Akilys Cardoso disputa o Mundial de Karatê após uma sequência de conquistas nacionais e internacionais
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