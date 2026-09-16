Circulação de motos elétricas em ciclovias foi debatida pelos vereadores de MacaéFoto: Reprodução da Internet - Ilustração
Motos elétricas colocam segurança nas ciclovias em debate em Macaé
Vereadores discutiram regras para circulação e apontaram dificuldades na fiscalização desses veículos
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