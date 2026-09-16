Circulação de motos elétricas em ciclovias foi debatida pelos vereadores de Macaé - Foto: Reprodução da Internet - Ilustração

Circulação de motos elétricas em ciclovias foi debatida pelos vereadores de MacaéFoto: Reprodução da Internet - Ilustração

Publicado 16/09/2026 17:01 | Atualizado 16/09/2026 17:03

A presença de motos elétricas nas ciclovias de Macaé acendeu o debate sobre segurança e fiscalização na Câmara Municipal. O assunto entrou em pauta durante a sessão desta quarta-feira (16), a partir do Projeto de Lei do Legislativo (PLL) 170/2026, de autoria do vereador Amaro Luiz (PV), que trata da circulação de veículos elétricos nesses espaços.

Durante a discussão em primeira votação, Amaro Luiz chamou atenção para o aumento da circulação de motos elétricas e bicicletas com motores nas ciclovias. Segundo ele, a situação passou a fazer parte da rotina do município e pode gerar conflitos com os demais usuários.

“Virou regra no município motos elétricas circularem em ciclovias, assim como bicicletas com motores”, afirmou o vereador.

O presidente da Câmara, Luciano Diniz (Cidadania), lembrou que o Legislativo já possui uma frente parlamentar voltada à bicicleta e que o tema vem sendo discutido pelos vereadores. Ele também citou a existência de uma legislação municipal anterior, de autoria do vereador Cesinha (PSB), relacionada à circulação desses veículos.

Amaro Luiz, porém, questionou a aplicação das regras já existentes. “Minha preocupação é que as leis são aprovadas nessa casa, sancionadas e não cumpridas”, declarou.

A dificuldade de definir onde esses veículos devem circular também entrou no debate. O vereador Ricardo Salgado (MDB) afirmou que o poder público acompanha a situação e que a chegada de novos tipos de veículos trouxe desafios para a fiscalização.

“É um dispositivo novo e já foi diagnosticado um problema onde está difícil a fiscalização porque não sabemos exatamente se ele vai para a ciclovia ou se anda nas rodovias”, afirmou.

Segundo Salgado, os fiscais da Mobilidade Urbana analisam o assunto para buscar uma solução que possa ser aplicada na prática. O vereador destacou ainda que os agentes precisam atuar dentro do que determina a legislação.

A discussão na Câmara ocorre em meio à necessidade de estabelecer critérios claros para a circulação das motos elétricas, especialmente em locais compartilhados por ciclistas e pedestres. O PLL 170/2026 segue em tramitação no Legislativo.

Circulação de motos elétricas em ciclovias foi debatida pelos vereadores de Macaé Foto: Reprodução da Internet - Ilustração

