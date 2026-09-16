Drogas foram apreendidas durante ação do 32º BPM na Cancela Preta, em Macaé - Foto: Divulgação

Drogas foram apreendidas durante ação do 32º BPM na Cancela Preta, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:33

Um movimento chamou a atenção dos policiais durante uma ronda pela Cancela Preta, em Macaé. Ao perceber a aproximação da viatura, um homem teria dispensado um objeto na Rua Machado de Assis. A abordagem levou os agentes a uma primeira descoberta : um recipiente com 26 porções de cocaína.

A ocorrência foi atendida por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º BPM. Durante a abordagem, a equipe ampliou a averiguação e chegou a um imóvel relacionado à ocorrência.

Com autorização do responsável pela residência, os policiais fizeram uma busca no local. Segundo a corporação, outras 47 porções de cocaína foram encontradas escondidas embaixo de uma cama.

Ao todo, a ação resultou na apreensão de 73 porções do entorpecente, com peso total de 87,6 gramas. Também foram encontrados R$ 10 em espécie.

O homem foi levado para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a polícia, ele permaneceu preso após ser autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 32º BPM em Macaé para combater o comércio ilegal de entorpecentes e retirar drogas de circulação.