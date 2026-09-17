Policiais localizaram 18 pinos de cocaína escondidos em uma área de restinga - Foto: Divulgação

Policiais localizaram 18 pinos de cocaína escondidos em uma área de restingaFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 11:18 | Atualizado 17/09/2026 11:19

A ação foi realizada por policiais do Serviço Reservado, a P2, que faziam diligências no bairro após receberem informações sobre a comercialização de drogas na região.

Durante a vigilância, os agentes acompanharam o momento em que o suspeito caminhou até um trecho da restinga e colocou um invólucro em uma escavação na areia. A abordagem ocorreu logo depois.

No local indicado pelo homem, os policiais encontraram 18 pinos de cocaína. O material apreendido totalizou 39,6 gramas.

O suspeito e a droga foram levados para a 123ª DP. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ocorrência integra as ações do 32º BPM voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à intensificação do policiamento em Macaé.