Policiais localizaram 18 pinos de cocaína escondidos em uma área de restingaFoto: Divulgação
Homem é preso após esconder cocaína na restinga em Macaé
Policiais do 32º BPM encontraram 18 pinos de cocaína enterrados na areia
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