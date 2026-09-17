Policiais localizaram 18 pinos de cocaína escondidos em uma área de restingaFoto: Divulgação

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Uma escavação na areia chamou a atenção de policiais do 32º BPM durante uma ação contra o tráfico no Parque Aeroporto, em Macaé. Segundo a ocorrência, um homem foi observado enquanto escondia um invólucro em uma área de restinga. Abordado pouco depois, ele indicou aos agentes o ponto onde havia deixado o material.
A ação foi realizada por policiais do Serviço Reservado, a P2, que faziam diligências no bairro após receberem informações sobre a comercialização de drogas na região.
Durante a vigilância, os agentes acompanharam o momento em que o suspeito caminhou até um trecho da restinga e colocou um invólucro em uma escavação na areia. A abordagem ocorreu logo depois.
No local indicado pelo homem, os policiais encontraram 18 pinos de cocaína. O material apreendido totalizou 39,6 gramas.
O suspeito e a droga foram levados para a 123ª DP. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência integra as ações do 32º BPM voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à intensificação do policiamento em Macaé.