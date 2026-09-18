Trabalhadores se concentram no Aeroporto de Macaé durante o início da greve - Foto: Reprodução da Internet

Trabalhadores se concentram no Aeroporto de Macaé durante o início da greveFoto: Reprodução da Internet

Publicado 18/09/2026 13:16





A paralisação começou às 7h30, com concentração no Aeroporto de Macaé. A categoria é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Pintura Industrial, Construção Civil e do Mobiliário, Ladrilhos, Hidráulicos, Produtos de Cimento, Mármores, Granitos, Engenharia Consultiva, Montagens Industriais, Manutenção e Limpezas Industriais, inclusive nas Plataformas Marítimas da Bacia de Campos (SINTPICC).



O movimento foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, após os trabalhadores rejeitarem uma proposta apresentada pelo Sindicato das Empresas de Engenharia de Montagem e Manutenção Industrial do Rio de Janeiro (SINDEMON) durante as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027. Segundo o SINTPICC, a tentativa de acordo terminou sem consenso e a categoria decidiu cruzar os braços por tempo indeterminado.



A convenção coletiva atualmente registrada para 2026/2027 tem vigência de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 e abrange trabalhadores de montagem industrial, manutenção e outras atividades relacionadas em municípios como Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã.



Trabalhadores se concentram no Aeroporto de Macaé durante o início da greve Foto: Reprodução da Internet Uma negociação que não chegou a um acordo terminou em mobilização . Trabalhadores de manutenção e montagem industrial iniciaram, nesta sexta-feira (18), uma greve por tempo indeterminado em Macaé e em outras cidades do Norte Fluminense. O movimento também alcança, segundo o sindicato responsável pela convocação, trabalhadores que atuam em unidades offshore da Bacia de Campos.A paralisação começou às 7h30, com concentração no Aeroporto de Macaé. A categoria é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Pintura Industrial, Construção Civil e do Mobiliário, Ladrilhos, Hidráulicos, Produtos de Cimento, Mármores, Granitos, Engenharia Consultiva, Montagens Industriais, Manutenção e Limpezas Industriais, inclusive nas Plataformas Marítimas da Bacia de Campos (SINTPICC).O movimento foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, após os trabalhadores rejeitarem uma proposta apresentada pelo Sindicato das Empresas de Engenharia de Montagem e Manutenção Industrial do Rio de Janeiro (SINDEMON) durante as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027. Segundo o SINTPICC, a tentativa de acordo terminou sem consenso e a categoria decidiu cruzar os braços por tempo indeterminado.A convenção coletiva atualmente registrada para 2026/2027 tem vigência de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2027 e abrange trabalhadores de montagem industrial, manutenção e outras atividades relacionadas em municípios como Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã.

Paralisação alcança trabalhadores em terra e no mar

O tamanho da mobilização ajuda a explicar a atenção que a greve passou a provocar no setor. A representação do SINTPICC inclui trabalhadores de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, além de profissionais que atuam em unidades marítimas da Bacia de Campos.



De acordo com o sindicato, a paralisação envolve atividades onshore e offshore. A entidade também divulgou uma relação de plataformas que, segundo suas informações, teriam trabalhadores envolvidos no movimento.



A lista apresentada pelo SINTPICC inclui P-69, P-31, P-52, PGP-1, UMCP, P-68, P-67, P-62, UMPA, P-25, P-09, P-56, P-70, P-74, P-75, P-77, PNA1, PCH1, PCH2, UMPC, UMAR, P-51, P-43, Sayan Polaris, UMTJ, P-Merluza e ADG, conhecida como Alexandre de Gusmão.



A relação das unidades e a informação sobre a paralisação são atribuídas ao próprio sindicato. A mobilização também foi registrada em publicação jornalística sobre o início da greve nesta sexta-feira, que aponta o impasse nas negociações da CCT 2026/2027 como motivo para a deflagração do movimento.



O SINTPICC afirma que a greve busca pressionar pela retomada das negociações e por avanços nas reivindicações apresentadas pela categoria. Entre os pontos citados pela entidade estão valorização profissional, manutenção de direitos e melhores condições de trabalho.



Impasse coloca nova convenção no centro da disputa

A origem da paralisação está na negociação da nova convenção coletiva. O calendário da categoria estabelece 1º de maio como data-base, enquanto o instrumento registrado para 2026/2027 prevê vigência até abril do próximo ano.



Segundo o SINTPICC, a proposta apresentada pelo setor patronal não foi aceita pelos trabalhadores durante a assembleia que decidiu pela greve. A entidade afirma que pretende manter a mobilização até que exista uma nova possibilidade de negociação.



A paralisação não tem prazo definido para terminar. Isso significa que os próximos passos dependerão da evolução das conversas entre as entidades representantes dos trabalhadores e das empresas.



O cenário também ocorre em uma região diretamente ligada à indústria de petróleo e gás. Macaé concentra parte importante da estrutura de apoio às operações da Bacia de Campos, o que faz com que movimentos envolvendo trabalhadores de manutenção e montagem industrial tenham repercussão além dos locais onde os profissionais estão diretamente empregados.



Sindicato orienta trabalhadores sobre direito de greve

O SINTPICC também divulgou orientações relacionadas à condução da paralisação. A entidade afirma que eventuais situações de ameaça, pressão, assédio, intimidação ou coerção contra trabalhadores que aderirem ao movimento serão documentadas e encaminhadas aos órgãos competentes.



O direito de greve é regulamentado pela Lei nº 7.783/1989. A legislação estabelece regras para a paralisação coletiva e prevê responsabilidades para trabalhadores, sindicatos e empregadores durante o movimento.



A norma também estabelece procedimentos específicos para atividades consideradas essenciais e determina a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.



No caso da mobilização iniciada nesta sexta-feira, as informações sobre adesão, plataformas atingidas e extensão da paralisação são, neste momento, atribuídas ao SINTPICC.



O que acontece agora

Com a greve aprovada por tempo indeterminado, a retomada do diálogo passa a ser um dos principais pontos de atenção. O sindicato dos trabalhadores afirma que pretende pressionar as empresas para que as negociações sejam retomadas e que o impasse seja solucionado.



Enquanto isso, a categoria mantém a mobilização iniciada no Aeroporto de Macaé. A paralisação reúne profissionais de diferentes áreas da manutenção e montagem industrial e, conforme informado pelo SINTPICC, alcança trabalhadores que atuam tanto em terra quanto em unidades marítimas.



A equipe de reportagem do jornal O DIA também tenta contato com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) para comentar a paralisação e ampliar as informações sobre os impactos do movimento entre os trabalhadores do setor. O sindicato mantém sede em Macaé e representa trabalhadores ligados à indústria de petróleo na região.



Até o momento, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação. A matéria segue em atualização.





