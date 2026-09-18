Prefeito Welberth Rezende anunciou acordo para construção de quatro novas delegacias especializadas em Macaé - Foto: Reprodução

Prefeito Welberth Rezende anunciou acordo para construção de quatro novas delegacias especializadas em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 18/09/2026 14:29





A iniciativa coloca Macaé no centro de uma nova estrutura de atendimento especializado, com po Dia tencial para alcançar também moradores de municípios próximos. Segundo o prefeito, a construção das unidades será custeada pelo governo municipal e, depois de concluídas, os imóveis serão doados ao Estado para ocupação pela Polícia Civil. Quatro novas delegacias especializadas deverão mudar o mapa da segurança pública de Macaé nos próximos anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Welberth Rezende , após a assinatura de um protocolo com o Governo do Estado para viabilizar as novas estruturas. A proposta prevê unidades voltadas ao atendimento de mulheres, crianças e adolescentes, investigação de crimes cibernéticos e repressão ao tráfico de drogas.A iniciativa coloca Macaé no centro de uma nova estrutura de atendimento especializado, com po Dia tencial para alcançar também moradores de municípios próximos. Segundo o prefeito, a construção das unidades será custeada pelo governo municipal e, depois de concluídas, os imóveis serão doados ao Estado para ocupação pela Polícia Civil.



O projeto, porém, não nasceu com o formato anunciado agora. A intenção inicial, segundo Welberth, era trazer para Macaé uma Delegacia de Homicídios. Atualmente, conforme relatado pelo prefeito, a unidade mais próxima estaria em Niterói. Durante as tratativas com o Estado, a proposta foi modificada e passou a contemplar quatro delegacias especializadas.



Quatro áreas terão atendimento específico

Entre as estruturas previstas está uma unidade destinada ao atendimento de mulheres. A proposta também contempla uma delegacia voltada para crianças e adolescentes, ampliando a possibilidade de atendimento especializado a esse público.



Outra frente será o combate aos crimes praticados no ambiente digital. A unidade especializada em crimes cibernéticos deverá concentrar investigações relacionadas a ocorrências que envolvem ferramentas e plataformas digitais.



O quarto braço do projeto será dedicado à repressão ao tráfico de drogas. A previsão é criar uma estrutura específica para fortalecer as ações de investigação contra esse tipo de crime.



As denominações oficiais das unidades ainda dependem da estruturação do projeto. Entre as especialidades divulgadas estão a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes.



Prefeitura ficará responsável pela construção

O modelo anunciado prevê uma divisão de responsabilidades entre município e Estado. De acordo com Welberth, o governo municipal será responsável por custear e construir os prédios. Depois da conclusão, os imóveis serão entregues ao Governo do Estado para funcionamento das delegacias.



“Já assinamos com o Governador do Estado o protocolo para a construção de mais quatro delegacias”, afirmou o prefeito.



Welberth também explicou que a mudança no projeto ocorreu durante as negociações para levar uma estrutura policial especializada para Macaé. Segundo ele, a ideia inicial de construir uma Delegacia de Homicídios foi substituída pelo conjunto de quatro unidades.



A medida ainda depende das próximas etapas necessárias para transformar o protocolo em estruturas físicas e serviços em funcionamento. O anúncio, portanto, representa uma previsão de ampliação da rede especializada, e não a abertura imediata das delegacias.



Segurança entra em nova etapa, segundo prefeito

Ao justificar a iniciativa, Welberth afirmou que Macaé apresentou avanços nos últimos anos e citou reduções nos principais índices de criminalidade. A declaração faz parte da avaliação do prefeito sobre o cenário da segurança no município.



“São estruturas especializadas que vão fortalecer a investigação, o atendimento e o combate ao crime na nossa cidade. Eu acredito que segurança se faz com investimento, planejamento e parceria. E é assim que vamos continuar trabalhando por Macaé”, declarou.



O anúncio ocorre em um momento no qual a segurança pública exige atuação em diferentes frentes. Além da investigação de crimes tradicionais, órgãos policiais precisam lidar com ocorrências envolvendo violência contra a mulher, crimes contra crianças e adolescentes, tráfico de drogas e delitos praticados por meio da internet.



A expectativa anunciada pelo município é que as novas estruturas ampliem a capacidade de atendimento e investigação em Macaé e possam dar suporte também à população de cidades da região.



Por enquanto, o próximo passo é transformar o acordo firmado entre município e Estado em obras, estruturas e, posteriormente, delegacias em funcionamento. A previsão apresentada pelo prefeito é de que as quatro unidades sejam construídas nos próximos anos.



