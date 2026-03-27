Welberth destacou que a concessão de energia elétrica não é de responsabilidade direta do município, mas do Governo Federal - Foto: Reprodução

Welberth destacou que a concessão de energia elétrica não é de responsabilidade direta do município, mas do Governo FederalFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2026 09:37

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, elevou o tom das cobranças contra a Enel após um apagão interromper uma sessão na Câmara Municipal na última quarta-feira, dia 24. O episódio aconteceu justamente durante um debate com representantes da concessionária sobre a qualidade do serviço prestado na cidade.

A falha no fornecimento reforçou um problema antigo enfrentado por moradores de diversos bairros, que relatam quedas constantes de energia e demora no restabelecimento. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a situação tem gerado insatisfação generalizada e cobrou mais responsabilidade da empresa.

Welberth destacou que a concessão de energia elétrica não é de responsabilidade direta do município, mas do Governo Federal, com fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mesmo assim, garantiu que a gestão municipal vai intensificar a pressão institucional para exigir melhorias.

Entre as medidas, está o reforço da atuação da Agência Reguladora de Saneamento Básico Municipal na fiscalização local, além da articulação política em Brasília para questionar a renovação do contrato da concessionária, prevista para o fim deste ano.

Outro ponto criticado pelo prefeito é a ausência de atendimento presencial da empresa em Macaé e na região. Segundo ele, consumidores ficam sem suporte direto, o que aumenta a sensação de abandono diante de problemas recorrentes.

A prefeitura afirma que vai levar as demandas do município ao Governo Federal, buscando garantir que a população tenha acesso a um serviço mais eficiente e compatível com a importância econômica da cidade.