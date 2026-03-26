Suspeito foi localizado na Avenida Atlântica após trabalho conjunto das forças de segurança

Macaé - Macaé registra mais um avanço no combate à criminalidade com a prisão de um foragido da Justiça na noite desta quarta-feira, dia 25. A ação aconteceu no bairro Lagomar e resultou na captura de um homem de 39 anos, conhecido como “Bradock”, que estava com mandado de prisão em aberto.
A operação reuniu equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da 123ª Delegacia de Polícia, após levantamento de informações que indicavam a localização do suspeito na Avenida Atlântica. Contra ele havia ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu com uso de arma de fogo e estaria ligado a disputas entre grupos criminosos. O homem já possui condenação de 17 anos de prisão em regime fechado.
A ficha criminal extensa também chama atenção. Segundo a polícia, o suspeito acumula 12 registros por crimes graves, incluindo homicídio, roubo qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa.
Durante a abordagem, os agentes apreenderam um aparelho celular. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ação reforça o papel da integração entre inteligência e policiamento ostensivo, estratégia considerada essencial para localizar foragidos e ampliar a segurança na cidade.